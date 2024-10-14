Mustafa Destici'den kredi kartı çıkışı: 'Limitini düşürenin kartını iptal edin'

14 Ekim 2024 16:59 - Güncelleme : 14 Ekim 2024 17:06

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, 100 bin TL'lik kredi kartı bulunanlardan yıllık 750 lira savunma sanayi fonu payı alınmasına ilişkin yeni vergi düzenlemesiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Destici "100.000 TL kredi kartı limitin olup 750 TL vermezsen sonun Suriye gibi olur, Filistin gibi olur. Mehmetçik canını veriyor sen 750 TL vereceksin çok mu?" ifadelerini kullandı.

Savunma sanayii için 100 bin liralık limite 750 liralık kesintinin hangi gün olacağı netleşti! Kart sahibinin hesabına yansıtılacak

Savunma sanayii için 100 bin liralık limite 750 liralık kesintinin hangi gün olacağı netleşti! Kart sahibinin hesabına yansıtılacak

Savunma Sanayii Fonu için 100 bin lira ve üzeri limitli kredi kartlarından 750 lira alınması teklifinin ardından vatandaşlar​ bankalara akın etti. Söz konusu payı ödemek istemeyen birçok vatandaş ise kredi kartı​ limitlerini 99 bin TL'ye çekmeye başladı.

46 MİLYAR TL GELİR HEDEFLENİYOR

Bu katılma paylarının, Savunma Sanayii Destekleme Fonu'na aktarılacağı belirtilirken, toplamda 46 milyar 466 milyon 329 bin 428 TL'lik bir gelir hedeflendiği ifade ediliyor.

"SEN 750 LİRA VERMİŞSİN ÇOK MU?"

Düzenlemeyle ilgili en dikkat çeken çıkışlardan biri ise Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici​'den geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Destici şu ifadeleri kullandı:



"100 bin liranın üzerinde kredi kartı kullanan, devlete 750 lirayla savunma sanayiine destek verecek. Ver kardeşim! Vermezsen sonun Suriye, Irak, Filistin gibi olur. Mehmetçik canını, polis kanını, güvenlik koruyucusu ailesini veriyor; sen 750 lira vermişsin, çok mu!

"BUNLARI MİLLİYETÇİLERİ DEĞİL DEM'LİLERİ SAVUNURLAR"

Onların derdi, bunların takımı, savunduğu siyasetçilerden biz ne duyuyoruz? Bunlar milliyetçileri değil, DEM'lileri savunurlar. Bunlar Türkiye ile Yunanistan karşı karşıya geldiğinde Yunanistan'ı, Batı'yı, Ermenistan'ı savunurlar.

Bunların hiçbir zaman Türkiye'yi, Türkiye Cumhuriyeti'ni savunduğunu görmedim. Atatürkçülük adı altında, Atatürk ve laiklik kelimelerinin arkasına sığınarak devlet, vatan, din düşmanlığı yapıyorlar. Benim tavsiyem şu; onun vermediği 750 lirayı da biz veririz, bu millet verir. Bu milletin ve devletin onun gibi düşünenlerin parasına da ihtiyacı yoktur. Gitsin o 750 liraya bir büyük rakı alsın, 'demlenmeye' devam etsin."