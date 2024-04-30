Mustafa Destici'den yeni anayasa çıkışı: Umarım darbeci anayasadan kurtuluruz 

30 Nisan 2024 22:28 - Güncelleme : 30 Nisan 2024 22:29

BBP Lideri Mustafa Destici’den hükümete çağrı: Temmuzda hem emekliye hem de asgari ücretliye zam verilmeli

BBP Lideri Mustafa Destici’den hükümete çağrı: Temmuzda hem emekliye hem de asgari ücretliye zam verilmeli

Büyük Birlik Partisi (BBP) lideri Mustafa Destici, parti genel merkezinde düzenlenen basın toplantısında, Anayasa Mahkemesi Başkanı olarak seçilen Kadir Özkaya'ya yaptığı hayırlı olsun ziyaretinden sonra konuştu.

Türkiye'nin mevcut antidemokratik anayasadan bir an önce kurtulması gerektiğini vurgulayan Destici, 2011 yılındaki referandumla birlikte bireysel başvuru hakkının kazanılması sonucu Anayasa Mahkemesi'nin iş yükünün arttığını belirtti.

Destici, binlerce başvurunun mahkeme tarafından değerlendirildiğini aktardı. Ayrıca, Başkan Özkaya ile bir araya geldiğinde, HDP'nin kapatılması, Hazine yardımlarının kesilmesi ve Can Atalay davası gibi konuların görüşüldüğünü dile getirdi.

Mustafa Destici, yargı kararlarına riayet edilmesi gerektiğini ve herkesin yargı kararlarına uyması gerektiğinin altını çizdi.

"DARBE ANAYASASINDAN KURTULMAMIZ LAZIM"

Yeni anayasa değişikliğine değinen Destici, Türkiye'nin, darbecilerin, cuntacıların yaptırdığı antidemokratik anayasadan bir an önce kurtarılması gerektiğini sık sık dile getirdiklerini hatırlattı. Anayasada her zaman yeni değişikliklere ihtiyaç duyulduğunu ifade eden Destici, şu açıklamaları yaptı:

"2017'de yine anayasa değişikliği oldu, aradan 7 sene geçti şimdi tekrar anayasa konuşuluyor. Keşke o zaman toptan bir anayasa değiştirilebilseydi. Bugün zamanımız da var, 3-4 yıl seçimsiz zaman gözüküyor. Partilerimiz, kendi parti menfaatlerini, ideolojik çıkarlarını değil, ülkenin, milletin, hukukun çıkarlarını, demokratikleşmeyi, hukukun üstünlüğünü öne koyarak, bir anayasa yapma konusunda uzlaşmacı bir tavır ortaya koyarlar ve inşallah Türkiye bu darbe anayasasından kurtulur."