Nagehan Alçı: Lütfü Savaş'ın yatacak yeri yok!

Siyasi gündem, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) kurultaylarına yönelik açılan davalarla çalkalanıyor. Partinin 38. Olağan Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan dava, daha önce 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptali için açılan başka bir dava ile birleştirildi. TGRT Haber ekranlarında yayınlanan Medya Kritik programında Habertürk yazarı Nagehan Alçı, yaptığı değerlendirmede, “Lütfü Savaş'ın yatacak yeri yok” dedi…

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptali için açılan dava, 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptali için açılan dava ile birleştirildi. Her iki davanın birlikte görüleceği tarih 26 Mayıs Pazartesi olarak belirlendi. Olağanüstü kurultay iptali talebiyle açılan dava, 41. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne açılmıştı. Dava, 42. Asliye Mahkemesi davasıyla birleştirildi. Bu gelişmeler, TGRT Haber ekranlarında yayınlanan Medya Kritik programında Habertürk yazarı Nagehan Alçı tarafından da değerlendirildi.

https://x.com/tgrthabertv/status/1915864619018600698

Alçı, süregelen hukuki süreçle ilgili olarak "Ne olacak bunun sonunda?" ifadelerini kullanarak konuya duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Alçı ayrıca, diğer siyasi partilerin bu duruma yaklaşımını da değerlendirdi.

ALÇI: LÜTFÜ SAVAŞ'IN YATACAK YERİ YOK

Alçı, “Ne olacak bunu sonunda. Artık kabak tadı vermeye başladı. Ben AK Parti’nin de MHP’nin de CHP’ye kayyum atanmasına dair hiç kimse kayyum yaklaşımı sergilemiyor” diye konuştu. Alçı, “Kurultay soruşturması kutuplaştırmadan başka bir işe yaramıyor. Lütfü Savaş'ın yatacak yeri yok bence. Madem öyle neden aday olmak için sonuna kadar ısrar etin” dedi.