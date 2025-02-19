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 | Baran Aksoy

Narin Güran davasında flaş gelişme! Takipsizlik kararı verildi: Delil bulunamadı

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın cinayetine ilişkin soruşturma yeni bir gelişme yaşandı. Kamu davası açmaya yetecek delil bulunamadığı için 4 çocuk hakkında takipsizlik kararı verildi.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
19.02.2025
saat ikonu 17:38
|
GÜNCELLEME:
19.02.2025
saat ikonu 17:42

Diyarbakır'ın Merkez Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde geçen yıl 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın cinayetiyle ilgili 4 çocuk hakkında yürütülen soruşturma, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tamamlandı. Amcası Salim Güran'ın işçisi olan 16 yaşındaki R.A. için "suçluyu kayırma" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası talebiyle iddianame hazırlanarak Diyarbakır 2. Çocuk Mahkemesine sunulurken, başsavcılık, R.A. hakkında "çocuğu kasten öldürmek" ve "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçlarından kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi.

"DAVA AÇMAYA YETECEK DELİL BULUNAMAMIŞTIR"

Kararda, R.A. ile ilgili şu ifadelere yer verildi:
"Suça sürüklenen çocuk R.A. hakkında başlangıçta alınan ifadeler, çeviri içeriği ve dosyanın tamamı değerlendirildiğinde, 'kasten öldürmeye yardım etme' suçundan soruşturma yürütülmüş olsa da soruşturmanın ilerleyen aşamalarında suçun niteliğinin değiştiği ve tüm eylemlerin bir bütün olarak 'suçluyu kayırma' kapsamında değerlendirildiği anlaşılmıştır. Bu nedenle, R.A. hakkında bu suçtan iddianame düzenlenmiştir. Dolayısıyla, kendisine isnat edilen 'kasten öldürme' suçuna ilişkin kamu davası açmaya yetecek delil bulunamamıştır"

"KAMU DAVASI AÇILMASINA GEREK YOK"

Başsavcılık, "suçluyu kayırma" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası talebiyle iddianame hazırlayarak Diyarbakır 2. Çocuk Mahkemesine sunduğu M.G. hakkında da dosyada toplanan deliller ve yapılan soruşturma kapsamında, "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçunun unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi. Ayrıca, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, G.G. ve A.Ç.D. isimli çocuklar hakkında da "suçluyu kayırma" suçundan yeterli delil bulunmadığından kamu davası açılmasına gerek olmadığına hükmetti.

YENİDEN SORUŞTURMA YAPILABİLİR

Kararda, çocuklar ve dosyanın genel durumu açısından yeni delillerin ortaya çıkması halinde, Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 172/2. maddesi uyarınca her aşamada yeniden soruşturma yapılabileceği ifade edildi.

Sıkça Sorulan Sorular

NARİN GÜRAN DAVASINDA SON DURUM
Narin Güran cinayeti davasında mahkeme heyeti, 28 Aralık 2024'teki duruşmada oy birliğiyle aldığı kararda tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'ın "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Narin'in cansız bedenini Eğertutmaz Deresi'ne sakladığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar'ın da "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmalarına ve tutukluluk hallerinin devamına hükmetmişti.
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