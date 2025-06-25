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 | Özge Sönmez

NATO bildirisi yayınlandı! 2026'daki zirve Türkiye'de yapılacak

NATO bildirisi yayınlandı. Bildiride bir sonraki NATO zirvesinin Türkiye'de yapılacağı açıklandı.

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NATO bildirisi yayınlandı! 2026'daki zirve Türkiye'de yapılacak
KAYNAK:
TRT Haber
|
GİRİŞ:
25.06.2025
saat ikonu 15:32
|
GÜNCELLEME:
25.06.2025
saat ikonu 16:00

NATO zirvesinin sonuç bildirisi yayınlandı. Buna göre zirvenin 2026 yılında Türkiye'de olacağı duyurulurken, müttefikler savunma harcamalarına ayırdıkları payı 2035 yılına kadar gayri safi yurt içi hasılalarının yüzde 5’ine çıkarmayı da kabul etti

YILLIK GSYİH’NİN YÜZDE 5’İNİ AYIRMA TAAHHÜDÜ

Yüzde 5’lik savunma harcaması teklifi üzerinde mutabakat sağlandığına vurgu yapılan bildirgede, "Washington Antlaşması’nın 3. maddesi doğrultusunda, 2035 yılına kadar savunma ve güvenlik ile ilgili harcamalar dahil olmak üzere temel savuma ihtiyaçlarına yıllık GSYİH’nin yüzde 5’ini ayırma taahhüdünde bulunuyoruz" ifadeleri kullanıldı. Bildirgede, "Müttefikler, bu yüzde 5’lik taahhüdün iki temel savunma yatırımı kategorisini kapsayacağını kabul etmiştir. Müttefikler, 2035 yılına kadar NATO savunma harcamaları için kabul edilen tanım çerçevesinde, temel savunma harcamaları ve NATO Yetenek Hedeflerini karşılamak üzere yıllık GSYH’nin en az yüzde 3,5’ini tahsis edecekler. Müttefikler, bu hedefe ulaşmak için inandırıcı ve kademeli yollar içeren yıllık planlar sunacaklar" denildi.


NATO müttefiklerinin yıllık GSYH’nin yüzde 1,5’ini de kritik altyapının korunması, sivil hazırlık ve dayanıklılığı sağlama ve savunma sanayi altyapısını güçlendirme gibi alanlara ayrılacağı ifade edilen bildirgede, "Bu plan kapsamında harcamaların seyri ve dengesi, stratejik ortam ve güncellenmiş yetenek hedefleri doğrultusunda 2029 yılında gözden geçirilecektir" denildi.


"YARDIMLAR, SAVUNMA HARCAMASI HESAPLARINA DAHİL EDİLECEK"

Ukrayna’ya süren desteğin de teyit edildiği bildirgede, "Müttefikler, Ukrayna’ya destek verme yönündeki taahhütlerini bir kez daha teyit etti ve Ukrayna’nın savunma sanayisine yapılan doğrudan katkılar da müttefiklerin savunma harcamaları hesaplamalarına dahil edilecektir" denildi.
Bir sonraki toplantı Türkiye’de
Hollanda’ya ev sahipliği nedeniyle teşekkür edilen bildirgede, "2026’daki bir sonraki toplantıda Türkiye’de, ardından Arnavutluk’ta bir araya gelmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz" denildi.


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#türkiye
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#Savunma Harcamaları
#2035
#Savunma Harcamaları
#Politika
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