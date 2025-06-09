Numan Kurtulmaş'tan İsrail'e Madleen gemisi tepkisi!

TBMM Başkanı Kurtulmuş, İsrail'in Gazze'ye insani yardım taşımak üzere hareket eden ve içinde 12 insan hakları savunucusunun bulunduğu Madleen gemisine saldırmasına tepki gösterdi.

İşgalci İsrail ordusu, Gazze'ye insani yardım taşımak üzere hareket eden ve içinde 12 insan hakları savunucusunun bulunduğu Madleen gemisine saldırdı. Özgürlük Filosu Koalisyonu, gemide bulunan gönüllülerin İsrail güçleri tarafından alıkonulduğunu bildirdi. İsrail ise aktivistlerin ülkelerine geri gönderileceğini açıkladı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, soykırımcı İsrail'in Gazze'ye insani yardım taşıyan Madleen gemisine müdahale etmesine sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

"ULUSLARARASI HUKUKA GÖRE AÇIK BİR SUÇTUR"

Kurtulmuş, müdahalenin insanlık onuruna yönelmiş alçak bir saldırı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Gazze’deki soykırıma dikkat çekmek için yola çıkan, içinde sadece sivillerin bulunduğu Madleen gemisine İsrail askeri güçlerinin uluslararası sularda düzenlediği terörist operasyon yalnızca bir insani yardım misyonuna değil, insanlık onuruna yöneltilmiş alçak bir saldırıdır.

Filistin halkına karşı uygulanan sistematik cezalandırma, soykırım ve kuşatma politikası, hukuki ve insani hiçbir meşruiyet taşımamaktadır. İnsani yardımların engellenmesi uluslararası hukuka göre açık bir suçtur"

"ULUSLARARASI TOPLUMU, MADLEEN'İN YANINDA OLMAYA DAVET EDİYORUZ"

Kurtulmuş, tüm dünyayı somut tedbirleri hayata geçirmeyi davet ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün karşı karşıya olduğumuz bu tablo, küresel düzenin adalet terazisinin kırıldığını, güçlünün zayıfı ezdiğini bir kez daha göstermektedir. Uluslararası toplumu, bu açık hukuksuzluk karşısında sesini yükseltmeye, insani değerleri savunmaya ve Madleen'in yanında olmaya davet ediyoruz. Bir kez daha ilan ediyoruz ki Gazze’nin, Madleen'in, adaletin, barışın ve insan onurunun tarafındayız"