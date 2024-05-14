Bahçeli'yi ziyaret eden Kurtulmuş'tan yeni anayasa açıklaması

14 May 2024 13:51 - Güncelleme : 14 May 2024 14:37

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis'te yeni anayasa turlarına MHP ile devam etti. Kurtulmuş ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yeni anayasa konusunda görüş alış verişinde bulundu.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP lideri Bahçeli'ye yapılan yeni anayasa ziyareti hakkında açıklamalarda bulundu.

YENİ ANAYASA AÇIKLAMASI

Türkiye'nin geleceğine ilişkin de görüşlerin aktarıldığını belirten Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Türkiye, bu anayasa çalışmalarıyla birlikte darbelerin ürünü olan, kaç sefer değişirse değişsin hala o darbelerin ruhunu içerisinde taşıyan bu anayasadan kurtulacak, yeni, sivil, demokratik, kapsayıcı yeni bir anayasa ile yeni bir anayasa çalışmasıyla karşı karşıya kalacaktır. Mümkün olduğu kadar açık, şeffaf, herkesin görüşlerini oldukça net bir şekilde paylaştığı, sadece Mecliste grubu bulunan partilerin değil, grubu bulunmayan partilerin de üniversitelerin, yargı camiasının, sivil toplum kuruluşlarının, Türkiye'de 'Bu konuyla ilgili benim de yapıcı fikrim var' diyen herkesin fikirlerine açık süreci yöneteceğiz. Söz de karar da Meclisindir. Türkiye Büyük Millet Meclisinin değerli üyeleri anayasayla ilgili oylamayı yapacaklar ve ümit ediyoruz ki Cumhuriyetimizin ikinci asrına yakışır, Türkiye'yi milli hedeflerine ulaştıracak yeni bir anayasaya Türkiye kavuşacaktır."

Kurtulmuş'u kapıda karşılayan ve görüşmeden sonra da uğurlayan Bahçeli, TBMM Başkanı'na açıklaması sırasında da eşlik etti.