Numan Kurtulmuş'tan olağanüstü çağrı: TBMM Filistin için toplanıyor

31 Temmuz 2024 18:52 - Güncelleme : 31 Temmuz 2024 19:17

Filistin topraklarında terör estirip 40 binden fazla Filistinliyi katleden İsrail, son olarak Hamas lideri İsmail Haniye'yi İran'da düzenlediği suikastla öldürdü.

MAHMUD ABBAS TÜRKİYE'YE GELİYOR

Dünya gözünü bölgeye çevirmişken, Filistin'den Türkiye'ye kritik bir ziyaret gerçekleşecek. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 14-15 Ağustos tarihlerinde Türkiye'de olacak.

14 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek olan Mahmud Abbas, 15 Ağustos'ta ise TBMM Genel Kurulu'na hitap edecek.

FİLİSTİN DAVASINI ANLATACAK

Mahmud Abbas TBMM Genel Kurulu'nda milletvekillerinin huzurunda Filistin davasını anlatacak.

MECLİS BAŞKANI'NDAN FİLİSTİN İÇİN OLAĞANÜSTÜ ÇAĞRI

Öte yandan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın Genel Kurul’a hitap etmesi için Meclis’i 15 Ağustos Perşembe günü olağanüstü toplantıya çağırdı. Kurtulmuş’un imzasını taşıyan “olağanüstü toplantı çağrısı”nda şu ifadeler yer aldı:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni; Filistin halkına ve davasına güçlü desteğimizi göstermek ve mazlum Filistin halkının sesinin dünyaya duyurulmasını sağlamak amacıyla Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın Genel Kurul’a hitap etmesi hususunda Anayasa’nın 93’üncü ve TBMM İçtüzüğünün 7’nci maddeleri gereğince 15 Ağustos 2024 Perşembe günü saat 15:00’te olağanüstü toplantıya çağırıyorum. Sayın Milletvekillerinin belirtilen gün ve saatte Genel Kurul toplantısına katılmalarını rica ederim."