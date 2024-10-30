Öğretmenlik mülakatları kaldırılıyor mu? Bakan Tekin son noktayı koydu

30 Ekim 2024 12:24 - Güncelleme : 30 Ekim 2024 12:55

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, CHP'nin Millî Eğitim Bakanlığı önünde yaptığı oturma eylemi hakkında konuştu. Tekin, "Biz mülakatları tek bir torpil, tek bir kayırma olmaksızın tamamladık. Elleri avuçları boş kalınca arkadaşlarımızın duygularını sömürüyorlar" dedi.

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CHP'li vekillerin Milli Eğitim Bakanlığı önünde yatıkları oturma eylemi hakkında Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin değerlendirmelerde bulundu. CHP'li vekillerin öğretmen adaylarının duygularıyla oynadığını söyleyen Tekin, "Biz mülakatları tek bir torpil, tek bir kayırma olmaksızın tamamladık" dedi.

"MİLLETVEKİLİ OLARAK RANDEVU İSTERLERSE KAPIM AÇIK"

Tekin konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Ne için eylem yapıyorlar. Tavsiyem şu: Öğretmen adayı arkadaşlarımızın duygularıyla oynamasınlar. Biz 'mülakat yapacağız' dediğimizde bunlar torpil ve kayırma beklentisi içine girdi. Biz mülakatları tek bir torpil, tek bir kayırma olmaksızın tamamladık. Elleri avuçları boş kalınca arkadaşlarımızın duygularını sömürüyorlar. Yazık gerçekten. Adaylarımızın torpil, haksızlık, adaletsizlik yapıldığına dair tek bir düşünceleri varsa komisyona itiraz etsinler. Parti içerisinde birilerine oynasın diye verilen makamları o parti içerisinde oynasınlar. Parti dışında o oyuncakların şarjı bitiyor. Milletvekili olarak randevu istedikleri zaman kapım sonuna kadar açık. Fakat parti içerisinde oynasınlar diye verilen oyuncak unvanlarla randevu isterlerse ona kapım kapalı"