TGRT Haber
Ömer Çelik’ten Fırat Kalkanı Harekâtı’nın 9. yıl dönümü mesajı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Fırat Kalkanı Harekâtı’nın 9. yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu. Çelik, "Ülkemizi Suriye üzerinden tehdit eden terör örgütlerine ve arkalarındaki emperyalist odaklara gereken cevap verildi" ifadelerini kullandı.

IHA
24.08.2025
24.08.2025
Sözcüsü , Fırat Kalkanı Harekâtı’nın 9. yıl dönümü dolayısıyla paylaşımda bulundu. Emperyalist adreslere gerekli cevapların verildiğini söyleyen Çelik, "Böylece bir kere daha milli güvenliğimizin pazarlık konusu olmadığını ve vatanımıza tehdit sözkonusu olursa her türlü bedeli ödemeye ve en yakıcı cevabı vermeye hazır olduğumuzu gösterdik" ifadelerini kullandı.

"GEREKLİ CEVAP VERİLDİ"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in paylaşımı şöyle:

Yakın bölgemize dönük emperyalist planların başında sınırı bölgelerimize yakın yerlerde “ devletçikleri” kurmak vardı. Terör örgütlerini kullanarak bölgemizi istikrarsızlaştırmaya çalışan ve milli güvenliğimizi tehdit eden odakların “adreslerini” ve “araçlarını” net bir şekilde teşhis ettik. Cumhurbaşkanımız bu odaklara karşı tavizsiz bir irade ortaya koydu. Cumhurbaşkanımız bu tavizsiz iradesini “bir gece ansızın gelebiliriz” diye ifade etti.

Bizi Suriye’deki terör örgütleri üzerinden tehdit edenlere karşı, Cumhurbaşkanımızın Başkomutan olarak kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri’ne emir vermesiyle, “bir gece ansızın” Fırat Kalkanı Harekatı gerçekleşti. Ülkemizi Suriye üzerinden tehdit eden terör örgütlerine ve arkalarındaki “emperyalist adresler”e gereken cevap verildi.

Böylece bir kere daha milli güvenliğimizin pazarlık konusu olmadığını ve vatanımıza tehdit sö zkonusu olursa her türlü bedeli ödemeye ve en yakıcı cevabı vermeye hazır olduğumuzu gösterdik.

Fırat Kalkanı Harekâtı’nın 9’uncu yıl dönümünde, tarihi şan ve şereflerle dolu Türk Silahlı Kuvvetlerimizi selamlıyoruz.
Aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize sağlıklı hayat diliyoruz

