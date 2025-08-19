Menü Kapat
29°
Politika
Avatar
Editor
 Özge Sönmez

Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e sert tepki! 'Hezeyandan başka bir şey değil'

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP lideri Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili sözleri hakkında açıklamada bulundu. Çelik sosyal medyada yaptığı açıklamada, "Hezeyandan başka bir şey değildir." ifadelerini kullandı.

Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e sert tepki! 'Hezeyandan başka bir şey değil'
Sözcüsü , Genel Başkanı 'in 'a yönelik sözlerine tepki gösterdi. Çelik, "Sözleri artık siyaset alanının konusu olmaktan çıkmıştır, hezeyandan başka bir şey değildir." dedi.

Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e sert tepki! 'Hezeyandan başka bir şey değil'

“SİYASİ ACZİYET”

Ömer Çelik'in sosyal medyada yaptığı paylaşım şu şekilde:

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Sayın Cumhurbaşkanımıza, Ak Parti’mize ve Cumhur İttifakımıza dönük sözleri artık siyaset alanının konusu olmaktan çıkmıştır, hezeyandan başka bir şey değildir.

Sayın Cumhurbaşkanımızı her zaman yüksek bir destekle takdir eden milletimizdir. Sayın Cumhurbaşkanımızın siyasi liderliğinin ne anlama geldiği en iyi dünya siyaset sahnesinde bilinmektedir.

Özgür Özel’in yürüttüğü üçüncü sınıf siyasetin bunları kavraması mümkün değildir. Özgür Özel’in Sayın Cumhurbaşkanımıza dönük kullandığı çirkin ifadelerin, siyasi mücadelemiz karşısında tuz buz olmaktan başka akıbeti olmayacaktır.

“Siyasi acziyet” Özgür Özel’in kendi partisinde olanları anlama konusunda içine düştüğü duruma denir.

“Siyasi kapkaççılık” yıllarca milli irade düşmanlığı yapıp, bugün ortaya çıkan utanç verici tablolarla yüzleşemeyen CHP yönetiminin yaptıklarına denir.

Özgür Özel eğer kendi partisinin içinden fışkıran bu siyasi skandallarla yüzleşebilirse, siyasi hayatımıza bir tane katkı yapmış olacaktır. Onun dışında söyledikleri gerçekleri örtbas etmek çabasından başka bir şey değildir.

