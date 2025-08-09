Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
Canlı Yayın
30°
Politika
 Banu İriç

Ömer Çelik'ten tarihi barış anlaşması değerlendirmesi: İki noktaya dikkat çekti

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Azerbaycan ve Ermenistan arasında atılan imzayı barışı kalıcı hale getirmesi olarak değerlendirerek Güney Kafkasya'daki yeni döneme dikkat çekti.

Ömer Çelik'ten tarihi barış anlaşması değerlendirmesi: İki noktaya dikkat çekti
AK Parti Genel Başkanı Yardımcısı ve Parti Sözcüsü , Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Başbakanı Nikol Paşinyan'ın ABD Başkanı 'ın ev sahipliğinde Beyaz Saray'da imzaladığı anlaşmaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ömer Çelik'ten tarihi barış anlaşması değerlendirmesi: İki noktaya dikkat çekti

"HEM KALICI HALE GELECEK HEM DE İSTİSMAR ARAÇLARI ORTADAN KALKACAK"

İmzaların kalıcı barış için önemli aşama olduğuna dikkat çeken Çelik "Bu adım hem barışı kalıcı hale getirecek hem de çatışmadan beslenen odakların istismar araçlarını ortadan kaldıracaktır dedi.

Ömer Çelik'ten tarihi barış anlaşması değerlendirmesi: İki noktaya dikkat çekti

Sosyal medya paylaşımında Çelik şunları ifade etti:
"Kalıcı barış için önemli bir aşamanın geçilmesi memnuniyet vericidir. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın, ABD Başkanı Donald Trump'ın ev sahipliğinde attıkları imzalar, hem barışı kalıcı hale getirecek hem de çatışmadan beslenen odakların istismar araçlarını ortadan kaldıracaktır.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Güney Kafkasya için ortaya koyduğu barış vizyonu, önümüzdeki dönemde herkesin faydasına olan yeni kazanımları getirecektir."

https://x.com/omerrcelik/status/1954205592370712862

