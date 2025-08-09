Ömer Çelik'ten tarihi barış anlaşması değerlendirmesi: İki noktaya dikkat çekti

AK Parti Genel Başkanı Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın ABD Başkanı Donald Trump'ın ev sahipliğinde Beyaz Saray'da imzaladığı anlaşmaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"HEM KALICI HALE GELECEK HEM DE İSTİSMAR ARAÇLARI ORTADAN KALKACAK"



İmzaların kalıcı barış için önemli aşama olduğuna dikkat çeken Çelik "Bu adım hem barışı kalıcı hale getirecek hem de çatışmadan beslenen odakların istismar araçlarını ortadan kaldıracaktır dedi.

Sosyal medya paylaşımında Çelik şunları ifade etti:

"Kalıcı barış için önemli bir aşamanın geçilmesi memnuniyet vericidir. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın, ABD Başkanı Donald Trump'ın ev sahipliğinde attıkları imzalar, hem barışı kalıcı hale getirecek hem de çatışmadan beslenen odakların istismar araçlarını ortadan kaldıracaktır.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Güney Kafkasya için ortaya koyduğu barış vizyonu, önümüzdeki dönemde herkesin faydasına olan yeni kazanımları getirecektir."

https://x.com/omerrcelik/status/1954205592370712862