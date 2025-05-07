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 | Baran Aksoy

Ömer Çelik'ten Hindistan'a saldırı tepkisi: Kışkırtıcı ve sorumsuzca!

Son dakika haberi: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Hindistan'ın Pakistan'a düzenlediği füzeli saldırıya tepki gösterdi. Çelik, "Yapılan saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Hindistan'ın Pakistan'a saldırıları kabul edilemez" dedi.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
07.05.2025
saat ikonu 13:17
|
GÜNCELLEME:
07.05.2025
saat ikonu 13:40

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, AK Parti Genel Merkezi'nde milletvekilleriyle kahvaltıda bir araya gelmesinin ardından gazetecilere gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. İç ve dış politikayla ilgili, milletvekillerinin illeriyle ilgili değerlendirmeler yapıldığını belirten Çelik, "Soru cevap şeklinde çok sayıda milletvekilimizin gündeme getirdiği konu ve soru oldu. Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız bunları yanıtladı ve ilgili bakan arkadaşlarımıza yönlendirerek daha detaylandırılmasını, takip edilmesini temin edecek şekilde talimatlandırdılar" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhur İttifakı'nın büyük bir inisiyatifle sahip çıktığı ve öncülük ettiği terörsüz Türkiye sürecinin başarıya ulaşması için gereken hassasiyetin gösterilmesi gerektiğini söylediğini aktaran Çelik, "Bütün grubumuzun bu hassasiyet çerçevesine, hassasiyet çerçevesinde gerekli inceliklere dikkat ederek terörsüz Türkiye süreci konusundaki süreci yakından takip etmesini ve bütün illerimizde, bütün teşkilatlarımızla birlikte bu sürece destek verilmesini ifade ettiler" dedi.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ BİR DEVLET POLİTİKASIDIR"

Terörsüz Türkiye sürecinin bütün yönleriyle takip edildiğini belirten Çelik, "Gelinen noktada terörsüz Türkiye süreci bir devlet politikasıdır ve bu çerçevede bütün bu hassasiyetler tüm boyutlarıyla takip edilmektedir" ifadelerini kullandı.

Ömer Çelik'ten Hindistan'a saldırı tepkisi: Kışkırtıcı ve sorumsuzca!

"HİNDİSTAN'IN YAPTIĞI SALDIRI HİÇBİR ŞEKİLDE KABUL EDİLEMEZ"

Konuşmasının devamında Hindistan'ın Pakistan'a düzenlediği füzeli saldırıya da değinen Çelik, "Dün akşam, gece geç saatlerde biliyorsunuz Hindistan'la Pakistan arasında bir gerilim ortaya çıktı. Hindistan'ın Pakistan'a yaptığı füzelerle ve savaş uçaklarıyla bir saldırı söz konusu oldu. Tabii biz Pakistan'a yapılan bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz ve reddediyoruz. Hindistan tarafı bunu daha önceki terör saldırılarına bir karşılık olarak ifade ediyor. Fakat Pakistan tarafı bildiğiniz gibi terörün araştırılmasıyla ilgili kapsamlı bir komisyon kurulmasını ve araştırılmasını istemişti. Doğru olan da buydu. Bunun araştırılmasıyla ilgili mekanizmanın hayata geçmesi ve kapsamlı bir şekilde araştırılması ve soruşturulması gerekiyordu. Bunun yapılması yerine sivil hedefleri hedefleyecek şekilde, sivil alanları ve sivil yapıları, sivil kişileri hedefleyecek şekilde füzelerle ve savaş uçaklarıyla Hindistan'ın Pakistan'a yaptığı saldırı hiçbir şekilde kabul edilemez. Bunu şiddetle kınadığımızı ifade ediyoruz. Tansiyonun daha fazla yükselmemesi için gereken adımların atılması gerekir. Burada Hindistan'ın yaptığı saldırı sorumsuzca, tansiyonu yükselten, kışkırtıcı bir saldırıdır ve bu bizim tarafımızdan tabii ki şiddetle kınanmaktadır. Bundan sonrasında daha bölgede bir savaşı tetikleyecek bir tablonun ortaya çıkmamasını temenni ediyoruz" dedi.

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