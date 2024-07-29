Ömer Çelik'ten Namık Tan'a 'Mavi Vatan' tepkisi: Yunan basını coşkuyla karşıladı

29 Temmuz 2024 18:27 - Güncelleme : 29 Temmuz 2024 18:35

Türkiye’nin devletler hukuku tarafından tanınan, üzerinde egemenlik hakkı kullanabileceği Doğu Akdeniz, Ege, Marmara ve Karadeniz'deki deniz yetki alanlarını belirten 'Mavi Vatan' için 'masal' ifadesini kullanan CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan'ın ifadelerine tepkiler büyüyor.

TBMM'deki konuşması sırasında Türkiye'nin dış politikasını eleştiren Tan, 'Bir ara tutturulan Mavi Vatan masalından neyse ki çabuk yüz geri edildi' ifadelerini kullandı.

ÇELİK'TEN TEPKİ: YUNAN BASINI ÇOŞKUYLA KARŞILADI

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Milletvekili Namık Tan'ın açıklamalarına ilişkin, "Açıklamaları, Yunan ve Rum basınında coşkuyla karşılandı. Hiçbir cımbızlama yoktur, Mavi Vatan omurgasına saldıran konuşmadır. Eleştiri ile siyasi savrulmayı karıştırmamak lazım" dedi.

Çelik'in açıklaması şu şekilde:

Namık Tan'ın açıklamaları Yunan ve Rum basınında coşkuyla karşılandı. Tan'ın konuşması doğrudan Mavi Vatan'ın omurgasını saldırılan bir konuşmadır. Ben bu konuşmanın tamamını izledim. O konuşmada Mavi Vatan'ın yanı sıra birçok vahim konuşmada görülecektir.

"İSRAİL KIŞKIRTICI İFADELER KULLANIYOR"

İsrail dışişleri bakanının uzun zamandır sistematik biçimde Cumhurbaşkanımıza yönelik kullandığı ifadeler, tıpkı Hitler’in Nazi dışişleri bakanının kullandığı ifadeler gibi insanlık suçu anlamına gelen, savaş kışkırtıcılığını ortaya koyan ifadelerdir.

Cumhurbaşkanımız siyasi hayatına başladığından beri birçok tehditle karşı karşıya kaldı. Cumhurbaşkanımızdan bu kadar rahatsız olmalarının nedeni hakikat adına yürüttüğü siyaseti onları rahatsız etmesidir.

Tarih önünde mahkum oldukları gibi hukuk önünde mahkum olacaklar. Bugün pek çok siyasi partiden Sayın Cumhurbaşkanımıza destek mesajları verdi.