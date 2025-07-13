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 | Baran Aksoy

Ömer Çelik'e Pervin Buldan'ın 'ittifak' sözleri soruldu

Son dakika haberi: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, açıklamalarda bulundu. Dem Partili Pervin Buldan’ın “Bu ittifak süreç ittifakıdır. Başka bir ittifak olarak algılanmamalı" sözlerine ilişkin konuşan Çelik, "Sayın Cuhmurbaşkanımızın konuşmasındaki çerçeve de; Terörsüz Türkiye sürecinin yürütülmesiyle ilgili" ifadelerini kullandı.

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Ömer Çelik'e Pervin Buldan'ın 'ittifak' sözleri soruldu
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
13.07.2025
saat ikonu 11:47
|
GÜNCELLEME:
13.07.2025
saat ikonu 12:40

Sözcüsü , Ankara'da açıklamalarda bulundu. Terörsüz komisyonuyla Meclis'in devreye gireceğini söyleyen Çelik, "Komisyon günler içinde kurulacak" dedi. Bir gazetecinin Dem Partili Pervin Buldan’ın “Bu ittifak süreç ittifakıdır. Başka bir ittifak olarak algılanmamalı" sözlerine ilişkin sorusuna ise Çelik, "Sayın Cuhmurbaşkanımızın konuşmasındaki çerçeve de; Terörsüz Türkiye sürecinin yürütülmesiyle ilgili" ifadeleriyle cevap verdi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Güvenlikten adalete konuları konuştuk. İlerleyen süreçte MYK'da MKYK'da bunlar değerlendirilecek. Sayın Cumhurbaşkanımızın dünkü konuşması dünyada geniş bir yankı buldu. meselesi sona erecek. Terör meselesini sona erdirme perspektifi dünya çapında ilgiyle karşılandı. sürecinin kesintisiz biçimde devam etmesi gerekiyor. Silahların imhası devam etmeli. Bu tablo bölgemiz içinde ilham kaynağı olacak. PKK’nın tüm kolları silah bırakmalı, ortadan kalkmalı. Bölgedeki tüm mezhep grupları arasında işbirliğinin önemi yakın çevremiz tarafından da takdir ediliyor. Irak makamlarının büyük bir ilgisi oldu.

BULDAN’IN İTTİFAK SÖZLERİ

Öğleden sonra Cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplantımızı yapacağız. Bazıları terörün bitmesini istemiyorlar, işsiz kalacaklarını düşünüyorlar. Bir de terör bitsin cümlesini başlık olarak kullanıp her süreci ihanet olarak suçlayan meseleleri tıkanma noktasına götüren bir yaklaşım vardır. Sayın Cumhurbaşkanımızın konuşmasının çerçevesi Terörsüz Türkiye süreci çerçevesidir. Terörsüz Türkiye komisyonuyla meclis devreye girecek. Komisyon günler içinde kurulacak.

"KONUŞURKEN GÜRUH İFADESİNİ KULLANAN KİŞİNİN KENDİSİNE İADE EDİYORUZ"

Sayın Cumhurbaşkanımızın verdiği talimatlar çerçevesinde herkes görevinin başında. Cumhurbaşkanımızın yaptığı açıklama sonrası bir takım uslüpların olmasını istemem. Konuşurken güruh ifadesini kullanan kişinin kendisine iade ediyoruz. AK Parti iktidarlarından önce de önerilerle teröristlerin silah bırakmasını teşvik edecek birçok düzenleme vardır. Öteden beri devletimiz bir yandan sert güç unsurlarıyla mücadele ederken bir yandan da yumuşak güç unsurlarıyla hareket eder.

"DEVLETİMİZİN TEMEL NİTELİKLERİ KONUSUNDA HERHANGİ BİR TARTIŞMA YOKTUR"

Devletimizin temel nitelikleri konusunda herhangi bir tartışma yoktur. Bugünlere kahraman şehit ve gazilerimizin fedakarlıklarıyla geldik. Şimdi ise terörle mücadele konusunda Türkiye'nin donanımları ortada. Bu meseleyi ülke gündeminden çıkarmak için yapılan bir çalışmadır. Eleştiriler kıymetlidir dinlemek isteriz. Ama sadece karşı tarafı ihanetle suçlayarak yapılan şeyin değeri olmuyor. Sayın Özgür Özel sözleri çarpıtarak bir şeyler söylüyor. Böyle bir şey yok. Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı konuşmanın bölgede nasıl heyecanla karşılandığı görülüyor. Çalışmalar güçlü bir şekilde sürecek. İnşallah birkaç ay içinde tamamen silahların bırakılması takip edeceğimiz bir husustur"

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ETİKETLER
#türkiye
#ak parti
#terör
#ömer çelik
#güvenlik
#Silah Bırakma
#Bölgesel Barış
#Politika
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