Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Politika
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik MYK'ya dair önemli açıklamalarda bulunuyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
09.02.2026
saat ikonu 16:39
|
GÜNCELLEME:
09.02.2026
saat ikonu 16:51

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik MYK'ya dair önemli açıklamalarda bulunuyor. Asrın felaketinin ilk anından itibaren devletin tüm kurumlarıyla sahada olduğunu vurgulayan Çelik, "Özgür Özel yapılanları lekelemeye çalıştı" dedi. Çelik, ''Bu sene Davos'ta dünya düzeninin işlemediği ilan edildi.'' ifadelerini kullandı.

Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları:

6 Şubat'ın acısını unutmuyoruz. 6 Şubat'ın yaraları büyük bir azimle sarıldı. Dünyanın gözü önünde mücadele başarıyla verildi. Deprem bölgesi kısa bir süre içerisinde toparlandı. Milletimizin, bir kez daha çeşitli felaketlerle karşı karşıya kalsa da asla tökezlemeyeceği, devletimizin asla yenilmeyeceği bir kez daha gösterilmiş oldu. Elbette o hatıraları unutmuyoruz. O büyük acının ardından tek tek vatandaşlarımıza ulaşmak için devlet ve hükümet ilk andan itibaren yoğun bir faaliyet yürüttü.

Aynı şekilde Türk Silahlı Kuvvetleri de ilk andan itibaren yoğun bir çabayla oradaki canlarımıza ulaşmaya çalıştı. Havaalanlarının hasar gördüğü, köy yollarının kapandığı bir ortamda son derece zorlu bir mücadele verildi ve çok büyük harcamalar yapıldı. Aynı şekilde sivil toplum kuruluşları da tek tek bölgeye gitti. Bir kez daha görüldü ki bir olduğumuzda, birbirimizi hiçbir zaman ve hiçbir yerde terk etmeyiz. Her türlü ayrılığı ve gayrılığı bir kenara bırakır, bu bütünleşmeyi sağlarız. O gün olduğu gibi bugün de bu zorlu mücadele en güçlü şekilde verildi ve büyük oranda başarıya ulaşılmış oldu.

ÖZGÜR ÖZEL'E TEPKİ

Depremin yıldönümünde CHP Genel Başkanı Özel'in kullandığı üslubuna hepimiz çok şaşırdık. Büyük felaketler karşısında millet ve devlet enkaz altında kalmıyor ama bazı siyasi partilerin söyledikleri enkaz altında kalıyor. Bunların bir önemi yok, çalışmaya devam edeceğiz.

Ramazan ayı geliyor, bütün vatandaşlarımızın Ramazan ayını tebrik ediyoruz. Hem vatandaşlarımızla teşkilat olarak buluşacağız. Hem bakanlarımızla birlikte sahada olacağız. Yoğun bir çalışma yürüteceğiz. Ramazan ayı boyunca Suriye'deki kardeşlerimizi de yalnız bırakmayacağız.

Dünyanın parçalandığı, kurumların dağıldığı, temel ilkelerin aşıldığı bir dönemdeyiz. Bunun en büyük örneklerinden bir tanesi, Davos'ta ortaya çıkan tablonun büyük eleştirilerin odağı olmasıydı. Davos'ta yeni dünya düzeninin nasıl olacağına dair argümanlar gündeme gelir. Bunun dışındaki ülkelere eleştiriler gelir. Bu sene ilk defa bu düzenin işlemediğini itiraf eden analizlerde bulundular. Belirsizlik çağı herkes tarafından tescil edilmiş oldu. Bu düzenin ilkesizliğinin en büyük çıplaklaştırıcısı Gazze'de ortaya konan çifte standart. Kalıcı bir şekilde barışı sağlayacak bir Filistin devletinin kurulmasında soykırım şebekesinin engelleri vardır. Gazze ile ilgili mücadelemize hiç kesintisiz, ara vermeden devam edeceğiz.

Son dakika haberinin detayları geliyor...

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
MHP lideri Devlet Bahçeli'den dikkat çeken ifadeler: Türküyle, Kürdüyle geleceğimiz birdir
ETİKETLER
#Politika
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.