Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik MYK'ya dair önemli açıklamalarda bulunuyor. Asrın felaketinin ilk anından itibaren devletin tüm kurumlarıyla sahada olduğunu vurgulayan Çelik, "Özgür Özel yapılanları lekelemeye çalıştı" dedi. Çelik, ''Bu sene Davos'ta dünya düzeninin işlemediği ilan edildi.'' ifadelerini kullandı.

Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları:

6 Şubat'ın acısını unutmuyoruz. 6 Şubat'ın yaraları büyük bir azimle sarıldı. Dünyanın gözü önünde mücadele başarıyla verildi. Deprem bölgesi kısa bir süre içerisinde toparlandı. Milletimizin, bir kez daha çeşitli felaketlerle karşı karşıya kalsa da asla tökezlemeyeceği, devletimizin asla yenilmeyeceği bir kez daha gösterilmiş oldu. Elbette o hatıraları unutmuyoruz. O büyük acının ardından tek tek vatandaşlarımıza ulaşmak için devlet ve hükümet ilk andan itibaren yoğun bir faaliyet yürüttü.

Aynı şekilde Türk Silahlı Kuvvetleri de ilk andan itibaren yoğun bir çabayla oradaki canlarımıza ulaşmaya çalıştı. Havaalanlarının hasar gördüğü, köy yollarının kapandığı bir ortamda son derece zorlu bir mücadele verildi ve çok büyük harcamalar yapıldı. Aynı şekilde sivil toplum kuruluşları da tek tek bölgeye gitti. Bir kez daha görüldü ki bir olduğumuzda, birbirimizi hiçbir zaman ve hiçbir yerde terk etmeyiz. Her türlü ayrılığı ve gayrılığı bir kenara bırakır, bu bütünleşmeyi sağlarız. O gün olduğu gibi bugün de bu zorlu mücadele en güçlü şekilde verildi ve büyük oranda başarıya ulaşılmış oldu.

ÖZGÜR ÖZEL'E TEPKİ

Depremin yıldönümünde CHP Genel Başkanı Özel'in kullandığı üslubuna hepimiz çok şaşırdık. Büyük felaketler karşısında millet ve devlet enkaz altında kalmıyor ama bazı siyasi partilerin söyledikleri enkaz altında kalıyor. Bunların bir önemi yok, çalışmaya devam edeceğiz.

Ramazan ayı geliyor, bütün vatandaşlarımızın Ramazan ayını tebrik ediyoruz. Hem vatandaşlarımızla teşkilat olarak buluşacağız. Hem bakanlarımızla birlikte sahada olacağız. Yoğun bir çalışma yürüteceğiz. Ramazan ayı boyunca Suriye'deki kardeşlerimizi de yalnız bırakmayacağız.

Dünyanın parçalandığı, kurumların dağıldığı, temel ilkelerin aşıldığı bir dönemdeyiz. Bunun en büyük örneklerinden bir tanesi, Davos'ta ortaya çıkan tablonun büyük eleştirilerin odağı olmasıydı. Davos'ta yeni dünya düzeninin nasıl olacağına dair argümanlar gündeme gelir. Bunun dışındaki ülkelere eleştiriler gelir. Bu sene ilk defa bu düzenin işlemediğini itiraf eden analizlerde bulundular. Belirsizlik çağı herkes tarafından tescil edilmiş oldu. Bu düzenin ilkesizliğinin en büyük çıplaklaştırıcısı Gazze'de ortaya konan çifte standart. Kalıcı bir şekilde barışı sağlayacak bir Filistin devletinin kurulmasında soykırım şebekesinin engelleri vardır. Gazze ile ilgili mücadelemize hiç kesintisiz, ara vermeden devam edeceğiz.

