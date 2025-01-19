Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e 'kırmızı kart' göndermesi: Sen orta hakem değilsin

19 Ocak 2025 17:46 - Güncelleme : 19 Ocak 2025 18:53

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'da katıldığı bir programda CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yönelik eleştirilerde bulundu. Çelik, Özel’in Suriye politikası üzerinden yaptığı yorumları “bilgisizlik” olarak nitelendirirken, “Sen orta hakem değilsin, kırmızı kart gösteremezsin” ifadeleriyle yanıt verdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'da Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Adana İl Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi'nde konuştu. Çelik, Türkiye’nin son yıllarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gerçekleştirdiği reformlar sayesinde büyük bir dönüşüm yaşadığını ve uluslararası siyasetin merkezinde yer aldığını belirtti.

"SEN ORTA HAKEM DEĞİLSİN KIRMIZI KART GÖSTEREMEZSİN"

Ömer Çelik, konuşmasının bir bölümünde CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i hedef aldı. Suriye politikası üzerinden yapılan eleştirilerde Çelik, şunları söyledi:

"Çıkmış Özgür Özel diyor ki: 'Recep Tayyip Erdoğan Suriye konusunda yanıldı.' Suriye konusunda yanıldı mı yanılmadı mı git onu Şam'daki, Hama'daki, Humus'taki kardeşlerimize sor. Çıkmış diyor ki: 'Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'ye kırmızı kart gösteriyorum.' Futbolda yan hakemlerin kırmızı kart gösterme hakkı yok. Sen orta hakem değilsin, kırmızı kart gösteremezsin. Orta hakem Ankara'da değil başka yerde. Özgür Özel bir kere daha topu taca attın. Daha önceki genel başkanınızın adı 'Bay Kemal'ken Cumhurbaşkanı’mızla uğraşarak 'Bay bay Kemal' oldu."

Çelik, CHP’de bir değişimin gündemde olduğunu belirterek, "Özel diyor ki: 'Yakında iktidarı devralmaya hazırlanıyoruz.' Bir devir teslim olacak ama iktidar devir teslimi değil. Büyük ihtimalle CHP Genel Başkanlığı'nda bir devir teslim olacak. Onun için siz kendiniz aranızdaki devir teslime hazırlanın. Biz birlik, kardeşlik içerisinde yol yürümeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.