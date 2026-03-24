Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e sert tepki: Cumhurbaşkanımıza çirkin dille saldırıyor

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından CHP lideri Özgür Özel'e sert tepki gösterdi. Ömer Çelik, Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkındaki sözlerini eleştirdi.

İşte Ömer Çelik'in açıklamaları:

CHP Genel Başkanı Özgür Özel siyaset tarihimizin en “kalitesiz” siyasetini yapıyor ve en “çirkin” dilini kullanıyor. Aylardır iç politika ve dış politikaya dair her meselede yanlış yerde durma rekoruna defalarca imza attı.

Özgür Özel sadece siyaseti zehirleme konusunda yetenekli olduğunu defalarca gösterdi.

Özgür Özel’in Cumhurbaşkanımıza dönük kullandığı dil kendi siciline eklediği yeni bir çirkinliktir. Bu çirkinliği kendisine yakıştığı için Özgür Özel’e iade ediyoruz.

''DEFALARCA YAPTI''

Özgür Özel, dünya en zor zamanlarından birinden geçerken ve ülkemizin etrafında birden çok savaş varken, savunma kapasitemize saldıran bir siyasi düşkünlüğü temsil ediyor. Yabancıların amaçladığı şeyler, Özgür Özel’in siyaseti oluyor. Bu yabancılaşmış siyasetin iç siyasete dönük sonucu da Cumhurbaşkanımıza çirkin bir dille saldırmak oluyor. Bunu defalarca yaptılar. Ve her seferinde o çirkin etiketi kendi tabelaları haline getirdiler.

Cumhurbaşkanımızın temsil ettiği değerler, milletimiz için güvencedir. Cumhurbaşkanımıza çirkin bir dille saldıranların bu değerlere zarar vermesi mümkün değildir.

Cumhurbaşkanımıza yapılan saldırılara en güçlü siyasetle cevap vermeye devam edeceğiz. Dünyanın bu zor zamanlarında dıştan gelen provokasyonlara da, içimizde üretilmeye çalışılan siyasi fitnelere de geçit vermeyeceğiz.

AK PARTİ'DEN SERT TEPKİ

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir de Özgür Özel'e sosyal medyadan tepki gösterdi. Abdullah Özdemir şu ifadeleri kullandı:

Siyasi tükenmişliğin en belirgin göstergesi, hakikatten uzaklaşıp iftiraya sığınmaktır.

Ortada 4 bin sayfalık bir iddianame varken; yolsuzluk iddialarına tek bir somut cevap üretemeyenlerin, meseleyi çarpıtma ve gündemi manipüle etme çabası ibretliktir.

Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik kullanılan ölçüsüz ve seviyesiz ifadeler sadece bir dil sorunu değil; aynı zamanda CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in siyaset anlayışının çöküşüdür.

Kendi iç çıkmazlarını örtmek için devletin en üst makamını hedef alan bu yaklaşım; ne siyasete ne de demokrasiye katkı sunar.

Bu millet çok iyi bilir ki; hakikat sloganla örtülmez, iftira ile gerçek değişmez. Hukuk, bağırarak değil; delille, sabırla ve usulle işler.

