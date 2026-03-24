Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Politika
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e sert tepki: Cumhurbaşkanımıza çirkin dille saldırıyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Adalet Bakanı Akın Gürlek’i hedef aldı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP lideri Özgür Özel'e Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkındaki söylemlerine sert tepki gösterdi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
24.03.2026
saat ikonu 16:39
|
GÜNCELLEME:
24.03.2026
saat ikonu 17:03

AK Parti Sözcüsü sosyal medya hesabından CHP lideri 'e sert tepki gösterdi. Ömer Çelik, Özgür Özel'in hakkındaki sözlerini eleştirdi.

İşte Ömer Çelik'in açıklamaları:

CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarihimizin en “kalitesiz” siyasetini yapıyor ve en “çirkin” dilini kullanıyor. Aylardır iç politika ve dış politikaya dair her meselede yanlış yerde durma rekoruna defalarca imza attı.
Özgür Özel sadece siyaseti zehirleme konusunda yetenekli olduğunu defalarca gösterdi.

Özgür Özel’in Cumhurbaşkanımıza dönük kullandığı dil kendi siciline eklediği yeni bir çirkinliktir. Bu çirkinliği kendisine yakıştığı için Özgür Özel’e iade ediyoruz.

''DEFALARCA YAPTI''

Özgür Özel, dünya en zor zamanlarından birinden geçerken ve ülkemizin etrafında birden çok savaş varken, savunma kapasitemize saldıran bir siyasi düşkünlüğü temsil ediyor. Yabancıların amaçladığı şeyler, Özgür Özel’in siyaseti oluyor. Bu yabancılaşmış siyasetin iç siyasete dönük sonucu da Cumhurbaşkanımıza çirkin bir dille saldırmak oluyor. Bunu defalarca yaptılar. Ve her seferinde o çirkin etiketi kendi tabelaları haline getirdiler.

Cumhurbaşkanımızın temsil ettiği değerler, milletimiz için güvencedir. Cumhurbaşkanımıza çirkin bir dille saldıranların bu değerlere zarar vermesi mümkün değildir.

Cumhurbaşkanımıza yapılan saldırılara en güçlü siyasetle cevap vermeye devam edeceğiz. Dünyanın bu zor zamanlarında dıştan gelen provokasyonlara da, içimizde üretilmeye çalışılan siyasi fitnelere de geçit vermeyeceğiz.

AK PARTİ'DEN SERT TEPKİ

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir de Özgür Özel'e sosyal medyadan tepki gösterdi. Abdullah Özdemir şu ifadeleri kullandı:

Siyasi tükenmişliğin en belirgin göstergesi, hakikatten uzaklaşıp iftiraya sığınmaktır.

Ortada 4 bin sayfalık bir iddianame varken; yolsuzluk iddialarına tek bir somut cevap üretemeyenlerin, meseleyi çarpıtma ve gündemi manipüle etme çabası ibretliktir.

Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik kullanılan ölçüsüz ve seviyesiz ifadeler sadece bir dil sorunu değil; aynı zamanda CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in siyaset anlayışının çöküşüdür.

Kendi iç çıkmazlarını örtmek için devletin en üst makamını hedef alan bu yaklaşım; ne siyasete ne de demokrasiye katkı sunar.

Bu millet çok iyi bilir ki; hakikat sloganla örtülmez, iftira ile gerçek değişmez. Hukuk, bağırarak değil; delille, sabırla ve usulle işler.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ömer Çelik'ten Mescid-i Aksa tepkisi! 'İsrail'in yaptığı barbarlıktır'
ETİKETLER
#özgür özel
#cumhurbaşkanı erdoğan
#ömer çelik
#Siyaset
#Siyasi Eleştiri
#Politika
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.