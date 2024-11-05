Önder Aksakal'dan Özgür Özel'e salvolar: PKK yandaşlarıyla el ele geziyor

05 Kasım 2024 13:07 - Güncelleme : 05 Kasım 2024 14:15

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, partinin kurucusu ve eski Başbakan Bülent Ecevit'in kabrini ziyaret etti. Burada yaptığı açıklamada Ecevit'in yolundan ayrılmayacaklarını vurgulayan Önder Aksakal, CHP lideri Özgür Özel'e de isim vermeden eleştirilerde bulundu. PKK terör örgütünün maskeli siyasi temsilcilerinin yeniden ortaya çıktığını söyleyen Aksakal, Atatürk'ün kurduğu partinin yöneticilerinin de terör örgütü yandaşlarıyla el ele olduğunu belirtti.

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, merhum Başbakan ve partinin kurucu lideri Bülent Ecevit'i vefatının 18. yıl dönümünde devlet mezarlığındaki kabrini ziyaret etti. Ecevit'in mezarına çelenk bırakan Önder Aksakal, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Ecevit'in Türk siyasi kariyerinde uzun yıllar ön plana çıkan, başarılı ve entelektüel birikime sahip bir politikacı olduğunu ifade eden Aksakal, Ecevit'in Türkiye'nin en kritik dönemlerinde etkin rol alan cesur bir politikacı olduğunu söyledi.

"ECEVİT'İN 25 YIL ÖNCE GÖRDÜĞÜ PLANI BUGÜN CANLI İZLİYORUZ"

Küresel sistemin dayatmasıyla akıbeti meçhul bir dönemin yaşandığına dikkati çeken Aksakal, "Amerika'nın öncülüğünde, İsrail'in taşeronluğunda, vekalet savaşı şeklinde kurgulanmış yeni Orta Doğu haritası planı tüm hızı ve kararlılığıyla devam ediyor. Senin 25 yıl önce öngördüğün ve elinin tersiyle reddettiğin ama kimseyi inandıramadığımız bu planın oluşturduğu manzarayı bugün yaşanan can pazarlarıyla canlı canlı izlemek durumunda kalıyoruz" ifadelerini kullandı.

"ECEVİT'İN İSTİKAMETİNDEN AYRILMAYACAĞIZ"

DSP'nin "yılmaz neferleri" olarak, Ecevit'in öğretileri ışığında ve gösterdiği yolda inançla ve kararlılıkla yürümeye devam ettiklerini belirten Aksakal, Ecevit'in, "Yurtta barış, dünyada barış" düsturuyla oluşturduğu bölge merkezli dış politikasını, gerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerekse halkın arasında ülkenin ve milletin bekası istikametinden ayrılmadan kararlılıkla sürdürdüklerini söyledi.

"CHP YÖNETİCİLERİ PKK YANDAŞLARIYLA EL ELE GÖRÜNTÜ VERİYOR"

Türk devletine karşı hayalleri yeniden depreşen PKK terör örgütünün açık ve maskeli siyasi temsilcilerinin yeniden ortaya çıktığına dikkat çeken Önder Aksakal şöyle devam etti:

"Milli sınırlar içinde vatan bölünemez bir bütündür, parçalanamaz' diyerek ulusal kurtuluş savaşımızı yöneten ve kazanan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu partinin bugünkü yöneticileri ne yazık ki bu ülkeyi milletiyle birlikte bölme gayreti içerisindeki PKK terör örgütü yandaşlarıyla el ele görüntü vermektedirler. Değerli Genel Başkanım, şunu bilmenizi isterim ki, senin yolunda, büyük Atatürk'ün ışığında yürüyen demokratik solcular olarak böyle bir plana asla izin vermeyeceğiz. Bu topraklar üzerinde binlerce yıl kardeşçe yaşayan bizler bu kardeşliğimizi sonsuza kadar sürdüreceğiz ve Atatürk'ün bizlere emaneti, kadim Türk devleti ilelebet payidar kalacaktır. Ruhun şad, mekanın cennet olsun."

Konuşması bittikten sonra Bülent Ecevit'in mezarına karanfil bırakan Önder Aksakal ve beraberindeki heyet, daha sonra ise merhum CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kabrine de ziyarette bulunarak dua etti.