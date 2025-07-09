Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
32°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Politika
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Özgür Çelik'in ifadesi ortaya çıktı! Oy başı 100 bin TL iddiası soruldu

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı seçiminde menfaat karşılığı hile karıştırıldığı iddialarına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ifade verdi. Çelik'e "kişi başı 100 bin TL para teklif etti" iddiası soruldu. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
09.07.2025
saat ikonu 17:13
|
GÜNCELLEME:
09.07.2025
saat ikonu 21:24

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 2023 yılı Ekim ayında gerçekleştirilen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanlığı seçimine menfaat karşılığında karıştırıldığı iddialarına yönelik yapılan ihbarlar üzerine başlatılan sürüyor. Soruşturma kapsamında; CHP İstanbul İl Başkanı emniyette ifade verdi.

"VELİ GÜMÜŞ’ÜN ADINI, GÖZALTINA ALINDIĞINDA DUYDUM"

Soruşturma sırasında, Beykoz Belediyesi Özel Kalem Müdürü olarak görev yaparken tutuklanan Veli Gümüş’ün “2023 yılı Ağustos ayında İstanbul İl Başkanlığı’na aday olan Özgür Çelik beni arayarak seçimde kendisine oy vermemi istedi” şeklindeki ifadesi, Çelik’e soruldu. Özgür Çelik bu iddiaya, “Veli Gümüş’ü şahsen tanımıyorum. Kongre sürecinde, aday olduğum için standart listeler üzerinden genel aramalar yaptım. Veli Gümüş’ün adını, gözaltına alındığında duydum” ifadeleriyle cevap verdi.

Özgür Çelik'in ifadesi ortaya çıktı! Oy başı 100 bin TL iddiası soruldu

"KİŞİ BAŞI 100 BİN TL TEKLİF ETTİ" İDDİASI

Veli Gümüş’ün bir diğer iddiasında, “Meclis Üyesi Fahrettin Çırak, ‘Özgür Çelik’e oy vermemiz gerek’ diyerek kişi başı 100 bin TL teklif etti” sözleri üzerine de Çelik şunları söyledi:

“Veli Gümüş, Beykoz operasyonu kapsamında tutuklanmış ve hakkında 50 yılı aşkın hapis cezası talebiyle iddianame düzenlenmiştir. Son dönemde tutuklanan bazı kişilerin cezaevinden kurtulmak amacıyla çeşitli iftiralara başvurduğunu gözlemliyoruz. Fahrettin Çırak, ’nin meclis üyesidir ve hakkında öne sürülen bu iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Veli Gümüş’ün ifadeleri tutukluluk sürecinden kurtulmaya yönelik yalan ve iftira niteliğindedir"

Özgür Çelik'in ifadesi ortaya çıktı! Oy başı 100 bin TL iddiası soruldu

"İL DELEGELERİNE GIDA VE MARKET KARTLARI DAĞITILDI"

İfadesine başvurulan Tolgahan Erdoğan isimli şahsın, "İstanbul İl Kongresi sürecinde Özgür Çelik'in desteklenmesi adına bazı il delegelerine gıda ve market kartları dağıtıldı. Duyduğumuz kadarıyla o dönemim şartlarında 15 bin - 20 bin TL'lik gıda kartları dağıtılmıştı. Bu gıda kartları genel olarak genel merkezin desteklediği Cemal Canpolat'a oy vermeyi düşünen kişilere verilmiştir. Çünkü bu kişilerin Cemal Bey'e değil Özgür Çelik'e oy vermesi amacıyla bunlar yapılmıştır" ifadesi sorulan Özgür Çelik "Tolgahan Erdoğan isimli şahsı tanımam. Bu tür dedikodular üzerinden bir değerlendirme yapmayı uygun görmüyorum. Kendisinin ifade ettiği işe kart dağıtımı ya da ihale meseleleriyle ilgili bilgi sahibi değilim. Bunların kendisinin muğlak ifadeleri gibi gerçeği yansıtmadığını düşünmekteyim" dedi.

"AMAÇ, CHP'NİN İKTİDAR YÜRÜYÜŞÜNÜ DURDURMAKTIR"

Özgür Çelik ifadesinin devamında "Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik gerçekleştirilen bu soruşturmalar; 250 gündür belediye başkanlarımızın tutuklanması, Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması, Cumhuriyet Halk Partisi Kurultayı'na davalar ve soruşturmalar açılması, Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'e soruşturmalar açılması sürecinden bağımsız değildir. Amaç, Türkiye'nin 1. partisi olan ve tüm anketlerde halen 1. parti olan CHP'nin imaj ve itibarını halk nezdinde azaltarak iktidar yürüyüşünü durdurmaktır. Bu durum karşısında kararlılıkla mücadelemizi sürdüreceğiz. Adil, demokratik, refah içerisinde ve toplumsal barışı sağlanmış bir Türkiye'yi inşa etmiş olacağız" ifadelerini kullandı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Zeydan Karalar görevden uzaklaştırıldı
Özgür Özel'in 'sandık' sözlerine Ömer Çelik'ten cevap: Demokrasi CHP kurultayına benzemez
İBB'ye yeni operasyon! 10 kişi daha gözaltına alındı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
CHP'de şok istifa! Gerekçeleri peş peşe sıraladı
ETİKETLER
#chp
#iddia
#soruşturma
#özgür çelik
#hile
#İstanbul İl Başkanlığı Seçimi
#Veli Gümüş
#Politika
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.