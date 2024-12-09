Özgür Özel asgari ücret teklifini açıkladı: Bu rakamın altını kabul etmiyoruz!

09 Aralık 2024 22:29 - Güncelleme : 09 Aralık 2024 22:34

TBMM Genel Kurulu'nda 2025 yılı bütçe görüşmeleri için söz alan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin asgari ücret teklifini yineledi. 30 bin TL altındaki teklifleri kabul etmediklerini ifade eden Özel, suni gündemlere de izin vermeyeceklerini söyledi.

2025 yılı bütçesinin ele alındığı TBMM Genel Kurulu’nda, tüm siyasi partiler görüşmelere katılım sağladı. Görüşmeler sırasında CHP​ Genel Başkanı Özgür Özel, erken seçim çağrısında bulunarak hükümeti eleştirdi. Özel, "Bu bütçe, zenginleşme ve lüks için planlanmış bir bütçedir. Halk, yerel seçimlerle değişim sürecini başlatmıştır. Ülkenin daha fazla zarar görmemesi için adaletin tesis edilmesi ve seçimlerin bir an önce yapılması gerekmektedir" dedi.

ASGARİ ÜCRET TEKLİFİNİ YİNELEDİ!

Asgari ücrete ilişkin 30 bin lira önerisini tekrarlayan Özel, 2024’ün emekli yılı ilan edildiğini ancak bu sözün karşılanmadığını belirtti. Asgari ücretin alım gücünün 6 bin lira gerilediğini ifade eden Özel, vatandaşların kiralarını ödeyemeyecek hale geldiğini iddia etti.

ENFLASYONA SADECE PİNPON TOPU YENİLMEDİ!

"Asgari ücreti hangi enflasyona ezdirmediniz?” sorusunu yönelten Özel “Benim gördüğüm sadece pin pon topu var. Onun dışında tümüne ezdirilmiştir” dedi.

ERKEN SEÇİM ÇAĞRISI!

Özel, konuşmasının sonunda erken seçim çağrısı yaparak “Bu bütçe rant peşinde koşanların, şatafatın bütçesidir. Millet yerel seçimlerde iktidar değişim sürecini başlatmıştır. Bu ülkeye daha fazla zarar verilmemeli, adalet hakim kılınmalıdır. Artık sandık milletin önüne konmalıdır, kararı millet vermelidir. Bu millete daha fazla zulmedilmemelidir. Olmayan adaleti, eşitligi getirmeye geliyoruz. Bu ülkeyi yine kurtarmaya geliyoruz" diye konuştu.