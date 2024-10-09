Özgür Özel, 'ayağa kalkma' eleştirilerine cevap verdi

09 Ekim 2024 14:07 - Güncelleme : 09 Ekim 2024 14:08

CHP lideri Özgür Özel, TBMM'nin açılış töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ayakta karşılanmasına ilişkin eleştirilere cevap verdi. Özel, Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı makamına ve onu seçen seçmenlere saygıdan dolayı ayağa kaldığını belirtti.

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa​'nın Soma​ ilçesinde bulunan maden firmasında eylemde olan işçileri ziyaret etti. Burada Cumhurbaşkanı Erdoğan​'a seslenen Özel, "Kendisine bir bilgi verirse bu konuya bir çözüm gelsin" ifadelerini kullandı.

"EN UFAK BİR PİŞMANLIĞIM YOK""

TBMM'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ayakta karşıladığı için kendisine yönelik eleştirilere cevap veren Özgür Özel, "Türkiye'de cumhurbaşkanlığı bakanı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün koltuğu görüldüğü için ve çekilen acılar, zulümler, sıkıntılar, madencilerin yaşadıkları iktidar medyasında yeterince anlatılmadığı için ve inanılmaz bir hegemonik bir dille iktidar medyası kendi seçmeninin duygularını manipüle ettiği için CHP​ ayağa kalkmadığında gittiği bir köy kahvesinde dışarı çıkmıyor. 'Siz bize ayağa kalkmıyorsunuz ki biz kalkalım' diye... Bu zorlukları hep konuştuk. Biz ayağa kalktığımızda sayın Erdoğan'ın şahsına değil, cumhurbaşkanlığı makamına ve onu seçen seçmenlere saygımızdan ayağa kalktık. Buna karşı en ufak bir pişmanlığım yok" ifadelerini kullandı.

"BİZ ERDOĞAN'LA MÜCADELEDE AYAKTAYIZ ZATEN"

Özel konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Biz Erdoğan'la anayasa yapmak üzere ayağa kalkmadık, koalisyon yapmak üzere ayağa kalkmadık, uzlaşmak üzere ayağa kalkmadık. Erdoğan'la mücadele ediyoruz, biz Erdoğan'la mücadelede ayaktayız zaten. Biz Meclis'in açılışını yapmasına anayasal görevi nedeniyle gelen, son seçimlerde en çok oyu alarak cumhurbaşkanı seçilen kişinin seçmenlerine ve makamına hürmeten ayağa kalktık. Bunun toplumda inanılmaz bir karşılığı var"