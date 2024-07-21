Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret etme nedenini açıkladı: Bugün seçim olsa iktidarız 

21 Temmuz 2024 22:17 - Güncelleme : 21 Temmuz 2024 22:20

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, SZC TV'de normalleşme ve erken seçim gündemine ilişkin soruları cevapladı. Özel, 22 yıl sonra birinci parti olduklarını hatırlatırken, "Bugün seçim olsa biz iktidarız. O yüzden ilk telefonu ben açtım, ilk ziyarete ben gittim" diye konuştu.

Joe Biden'ın ABD Başkan adaylığından çekilmesiyle ilgili soruya da cevap veren Özel, "Biden'ın aldığı kendi kararı ve sonuçta ABD'nin tercihi. Kampanyayı yürütmekte zorluk çekiyordu. Trump'ın karşısına daha zorlu bir rakip çıkacak gibi görünüyor. Sağlık durumuyla, meseleleri algılama konusuyla sosyal medyada gençler tarafından çokça gündeme geliyordu. Partisi açısından daha iddialı bir adayla yola devam etmek daha iyi olacaktır" dedi.

"NORMALLEŞMEDE İLK ADIMI BEN ATTIM"

Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilki 2 Mayıs'ta olmak üzere başlattığı görüşmelerle Türkiye siyaseti gündemini oluşturan 'normalleşme' sürecine ilişkin ise şunları söyledi:

"Son seçimlerdeki ana muhalefet partisinin genel başkanı ülkenin Cumhurbaşkanıyla bayramlaşmıyor, Anıtkabir'de bile el sıkışmıyor, camide bile göz göze gelmiyor. Ben bu tabloyu şahsen doğru bulmam. ülkeyi yönetmeye talip olan ve son seçimlerde birinci parti olmuş, bugün seçim yapılsa bütün anketlerde birinci parti çıkan bir partiye bu tablo yakışmaz. O yüzden ilk adımı ben attım. 22 yıl boyunca Tayyip Beyin partisi birinci partiydi. 22. yılın sonunda biz birinci parti olduk. Bugün seçim olsa biz iktidarız. O yüzden ilk telefonu ben açtım, ilk ziyarete ben gittim.Sonra da onlar bize geldi. Ben buna 'normalleşme' diyorum. Biz düşman değiliz. Biz bu ülkenin birinci ve ikinci partisiyiz."

"GÖRMEDİYSEN ARAYACAKSIN, BULACAKSIN"

Özel, KKTC'de kendisini karşılamaya gelmeyen Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu’na ilişkin ise şu açıklamaları yaptı:

“Sen Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni temsil ediyorsun. Kendin gelmiyorsan birini gönder. Bu çirkin planlama büyükelçinin sorumluluğunda. Bugün açıklama yapmış beyefendi. ‘Biz sadece bakanları karşıladık, partileri karşılamadık’ dedi. Görmediysen arayacaksın, bulacaksın.”