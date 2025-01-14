Özgür Özel, kırmızı kartını yine çıkardı! Erken seçim çağrısını yineledi

14 Ocak 2025 16:56 - Güncelleme : 14 Ocak 2025 17:01

CHP lideri Özgür Özel, asgari ücret ve emekli maaşları üzerinden hükümeti eleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'kırmızı kart' gösteren Özgür Özel, erken seçim çağrısını yineledi.

CHP lideri Özgür Özel tepkilere kulak asmıyor! Bir kırmızı kart da parti üyelerine

CHP lideri Özgür Özel tepkilere kulak asmıyor! Bir kırmızı kart da parti üyelerine

CHP​ lideri Özgür Özel, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Grup toplantısı öncesinde katılımcılara kırmızı kart​ dağıtıldı. Kartın bir yüzünde emekli maaşlarıyla ilgili 2002-2025 karşılaştırması vardı. Özel konuşmasının başında; Beşiktaş ve Esenyurt Belediyeleri'ni kapsayan ihale yolsuzluğu operasyonlarına değindi. Özel, operasyonlara tepki gösterdi.

ERDOĞAN'IN GÖRÜŞTÜĞÜ CHP'Lİ İSİM

Dün öne sürdüğü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bizzat görüştüğü ve AK Parti'ye davet ettiği belediye başkanının Adana Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı olduğunu açıklayan Özel, "AK Parti'nin Adana'daki şifreleri, Da Vinci’nin şifresinden daha karmaşık" ifadelerini kullandı.

SANDIĞI GETİR, KIRMIZI KARTI GÖRECEKSİN

"Kırmızı kart eylemi CHP’nin değil, ezilenlerin eylemidir" diyen Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hitaben, "Bu milletin senden son istediği sandıktır. Sandığı getir, kırmızı kartı göreceksin" diye konuştu.

ÖZEL'İN İDDİASINA AK PARTİ'DEN CEVAP

Öte yandan Özel'in, CHP’li bir belediye başkanının Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından davet edilerek AK Parti’ye katılmasının istendiği yönündeki iddiasına AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik cevap vermişti. Çelik açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Özel’in açıklamalarını dinledim. Şifreli bir şekilde konuşuyor, buna gerek yok. Her şey açık bir şekilde ifade edilebilir. Cumhurbaşkanımız devletin başıdır ve kapısı herkese açıktır. İllere gittiğinde farklı partilerden belediye başkanları görüşme talebinde bulunuyor. Bu son derece doğal ve ortada illegal bir durum yok"