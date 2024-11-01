Özgür Özel sessizliğini bozdu! Esenyurt mitingine katılmayan 3 belediye başkanının gerekçesini açıkladı

01 Kasım 2024 12:28 - Güncelleme : 01 Kasım 2024 12:40

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in terör örgütü üyeliğinden tutuklanmasının ardından CHP lideri Özgür Özel tüm CHP'li belediye başkanlarını Esenyurt'taki mitinge çağırmış ancak mitinge 3 isim katılmamıştı. Özgür Özel, mitinge katılmayan CHP'li başkanlarla ilgili açıklamalarda bulundu. Özel, eski CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'sine-i millet' çağrısına da cevap verdi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in 'PKK terör örgütü üyeliği' suçundan tutuklanıp görevden uzaklaştırılması sonrası İstanbul'da gerçekleştireceği kapalı grup toplantısı öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu. Özgür Özel, Ahmet Özer'in tutuklanmasının ardından CHP​'li belediye başkanlarının çağrıldığı Esenyurt mitingine katılmayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Afyon Belediye Başkanı Burcu Köksal ile ilgili sessizliğini bozdu. Eski CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun 'sine-i millet' çağrısına cevap veren Özel, erken seçimle ilgili de dikkat çeken ifadeler kullandı.

Esenyurt Belediyesi'ne kayyım atanmasına tepki gösteren Özgür Özel, iktidarın rantı yönetmek istediğini belirtti. Bütün milletvekilleriyle sıcak gündemi konuşacaklarını söyleyen Özgür Özel, "Bir gözümüz Silivri'de, kulağımız, elimiz Esenyurt'ta. Milletvekili arkadaşlarımız Esenyurt'u hiç boş bırakmayacak" dedi.

CUMHURBAŞKANLIĞI ADAYLIĞI MESAJI

Özel, partisinin cumhurbaşkanı adayı tartışmaları hakkında, "CHP seçime bugünden hazır durumda. Adaylıkta da en geniş mutabakatı sağlayacağız. Ben kendim aday olmayacağım. Tek başıma aday olmayacağım gibi tek başıma aday da belirlemeyeceğim" dedi. CHP'nin aday sorunu olmadığını belirten Özel, "Esas AK Parti'nin adayı kim? Erken seçim istemiyorlarsa Erdoğan aday olamıyor" ifadelerini kullandı.

HEDEFTE İBB Mİ VAR?

Hedefte İBB mi var sorusunu da cevaplayan Özgür Özel, "Kafaları hiç karışmasın, alınlarını karışlarız" dedi.

MİTİNGE KATILMAYAN BELEDİYE BAŞKANLARI

Özgür Özel Esenyurt mitingine katılmayan 3 belediye başkanı için ise "Hepsi gerekçelerini bize bildirdiler. Mansur Bey, daha sonra başka bir etkinliğe katıldılar. Belediye başkanlarına 'bir gün sonra şurada olun' dediğinizde orada olma imkanları yok. Sadece 3 belediye başkanı değil, daha fazla belediye başkanı gelemedi. Çağrıya uymadıkları için değil, kamu görevlerini aksatmamak için" diye konuştu.

ADALET BAKANI YILMAZ TUNÇ'A CEVAP

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'i eleştirdiği için Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un kendisine verdiği "Yargı mensuplarının hedef gösterilerek tehdit edilmesi ve etki altına alınmaya çalışılması asla kabul edilemez" şeklindeki cevabı değerlendiren Özel, "Fezleke gelecekse gelir, ona benim diyecek bir şeyim yok. Akın Gürlek üzerinden incinmişler anlaşılan. Elindeki adam bumerang gibi. Atıyoruz atıyoruz geri geliyor. Seyyar giyotin. Yeni kumpaslara ihtiyaç var? yaparsa Akın yapar, demişler. Bakan yardımcısıydı, başsavcı yaptılar." dedi.

KILIÇDAROĞLU'NUN SİNE-İ MİLLET ÇIKIŞI

CHP'nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ahmet Özer'in görevden alınıp yerine kayyım atanması kararını kabul etmediklerini söyleyip çözüm olarak 'sine-i millet'i göstermesine de cevap veren Özgür Özel şöyle konuştu:

"Sosyal medyada çok popüler tartışmalardır. MYK toplantımız bitti, otobüsün üstünde konuştuk. Ben Kemal Bey'in o değerlendirmelere iştirak ettiğini bilmiyordum. Ben bütün muhalefete uyarı yaptım. Sine-i millet demek, istifa ettim demek. Biz 140 milletvekili istifa ettik, Anayasa 'ara seçim yapacaksın' diyor sadece boşalan yerler için. Biz erken seçim istiyoruz, ara seçim yapılıyor. Seçime giremeyeceksin. AKP-MHP milletvekillerini alacak, 400 vekilin üzerine çıkacak ve referanduma gitmeden anayasayı değiştirecek.

Sine-i milleti savunmak tuzağa düşmektir. Maalesef sosyal medya odaklı birtakım arkadaşlar var sayın Genel Başkanı'nın iletişimine katkı sağlayan. Onlar sosyal medyadaki tansiyon üzerinden böyle bir paylaşım yaptılar herhalde. Daha sonra sayın Genel Başkanımızın, Fikret Bila'ya bir düzeltmesini gördüm, 'Benim dediğim sine-i millet ile erken seçim istesinler demek istiyorum' demek istemiş. O doğru."