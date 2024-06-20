Özgür Özel ve Yılmaz Özdil birbirine girdi! Bu iftiranı sana yedireceğim!

20 Haziran 2024 09:44 - Güncelleme : 20 Haziran 2024 09:48

Gazeteci Yılmaz Özdil, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e sert eleştirilerde bulunmuştu. Bunun üzerinde Özel de "bu 'hatamız nerede’ demek yerine, oy vermeyen seçmene ‘bidon kafa’ diyen zihniyet" ifadelerini kullanmıştı.

SOSYAL MEDYADAN ATEŞ PÜSKÜRDÜ

CHP liderinin sözleri gazeteci Özdil'i çileden çıkardı. Sosyal medya hesabı üzerinden ateş püsküren Özdil şu ifadeleri kullandı:

"Buket Aydın’ın lideri Özgür Özel, sana bu iftiranı yedireceğim.

“Erken seçim istemiyor, Akp’nin toparlanmasına fırsat tanıyor” dediğim için bana saldıran Özgür Özel, sana bu iftiranı yedireceğim.

'GÖZLÜĞÜNÜ GÖZÜNE SOKACAĞIM'

Namuslu gazetecilere küfreden trollerin abisi Özgür Özel, sana bu iftiranı yedireceğim.

“Bütün dünyada, birinci parti olmasına rağmen erken seçim istemeyen ilk ve tek genel başkan” dediğim için,

“Akp’nin dört yıl daha iktidarda kalması için özel çaba harcıyor” dediğim için bana saldıran Özgür Özel, bu iftiranı sana yedireceğim.

Bana milletvekiliyken yıllarca “Yılmaz abi” diyen Özgür Özel, şimdi niye çıkıp iftira attığını -gözlüğü çıkardın ama- gözüne sokacağım."

CHP LİDERİ ÖZEL NE DEMİŞTİ?

Özel, Yılmaz Özdil'le ilgili açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Kutuplaşma ortamından beslenenler var. Normal siyaset ortamında kendisine yer olmadığını düşünenler var. Mesela bir adam Youtube videosu çekiyor, ağır hakaretler ediyor. Bana hırsı ne? Geçmişte 'Bidon Kafa' diye köşe yazısı yazmış arkadaş, seçimin ertesi günü.

Bir yerde sular kesilmiş, 'Hadi bakalım bidon kafalılar, bu iktidarı siz seçtiniz şimdi gidin su sırasına girin' diyor. Ben vaktiyle bunu eleştirmiştim, onun da hırsı bundan. İyi ki de onunla aramda böyle bir açı var. O oy alamayınca 'hatamız nerede' demek yerine oy vermeyen seçmene 'bidon kafa' diyen zihniyet.

Zaten bu partinin 47 yıl sonra birinci parti olmasının sebebi bu zihniyetten kopması. Seçmene kafa tutan bir yaklaşımı reddediyorum. Bunlar kutuplaşma olmasa yaşayamazlar."