Özgür Özel yasak aşk iddiaları sonrası ilk kez konuştu! Kılıçdaroğlu'na yakın isimler için harekete geçti

06 Ekim 2024 18:05 - Güncelleme : 06 Ekim 2024 18:15

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay ile arasında çıkan yasak aşk iddiaları sonrası ilk kez konuştu. Hakkında itibar suikastı yapıldığını belirten Özel, 3 isim için Kemal Kılıçdaroğlu'nu aradı. İşte Özel'in dikkat çeken hamlesi...

Özgür Özel ve Gülşah Durbay hakkındaki ithamlar sonrası CHP harekete geçti! O yazıyı yazan gazeteci için açıklama

Özgür Özel ve Gülşah Durbay hakkındaki ithamlar sonrası CHP harekete geçti! O yazıyı yazan gazeteci için açıklama

CHP'yi karıştıran "yasak aşk" iddiaları sonrası parti lideri Özgür Özel harekete geçti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ı hedef alan gazeteciler için CHP'nin önceki dönem Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu aradı. Kılıçdaroğlu'na yakın olan isimler hakkında 'itibar suikastı' olduğu iddiasıyla harekete geçen Özel, dava açtı.

Ebru Küçükaydın'ın ortalığı karıştıran iddiası sonrası Durbay, gördüğü kanser tedavisi nedeniyle geçirdiği ameliyatı anlatmış ve "bebek aldırdığı" yönündeki ithamları yalanlamıştı.

ÖZGÜR ÖZEL 'YASAK AŞK' İDDİALARI SONRASI İLK KEZ KONUŞTU!

Gazeteci İsmail Saymaz'a konuşan Özgür Özel, itibar suikastı yapan 3 kişinin Kemal Kılıçdaroğlu'a yakın isimler olduğunu söyleyerek Kılıçdaroğlu'nu bilgilendirdi.

"BUNLAR AHLAKSIZLIK İÇİNDELER"

İddiaları yazıya döken Ebru Küçükaydın ile birlikte Tolgahan Erdoğan, Gökhan Özbek hakkında dava açtığını ifade eden Özel, Kılıçdaroğlu'na "Bu kişileri mahkemeye vereceğim. Bunlar sizin yanınızda gördüğümüz, iletişiminizi yapan, sizinle, birlikte çalışan arkadaşlar. Bunu benden duyun istedim. Bunlar bu ahlaksızlığın içindeler." dedi.

Özel'in sözleri sonrası Kılıçdaroğlu ise, "Tabii, sizin dava açmak en doğal hakkınız" diyerek cevap verdi.