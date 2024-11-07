Özgür Özel'den 'Ankara Büyükşehir Belediyesine kayyum atanacak' iddialarına cevap! MİT Başkanı İbrahim Kalın'a seslendi

07 Kasım 2024 14:02 - Güncelleme : 07 Kasım 2024 14:32

Son dakika haberi: CHP lideri Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atanacağı iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu. MİT'e talimat verildiğine ilişkin duyumlar aldığını belirten Özel, MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın tüm siyasi partileri bilgilendirmesi gerektiğini söyledi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İlhan Erdost'u anma programına gazetecilerin sorularını cevapladı. DEM Partili Tuncer Bakırhan, hakkın soruşturma başlatılmasına ilişkin konuşan Özel, "Görüşlerine katılmıyorum ve karşı çıkıyorum ama söz söyledi, buna sözle cevap verilir. Soruşturma başlatalım, dokunulmazlık tartışması çıkaralım olmaz. En sert şekilde o sözlere karşı çıkıyorum. O gün otobüsün üstünde o sözlerden haberim yoktu. Olsa bile orada polemik yaratmazdım" ifadelerini kullandı.

Esenyurt belediyesine kayyum atanmasıyla ilgili de açıklamalarda bulunan Özel, "Soruşturmanın başlatıldığı gün kayyum atamak mahkeme tanımamazlıktır. Şimdi de Ankara hakkında böyle bir çabaları var. MİT'te 'Arayın tarayın mutlaka bir şey bulun' talimatı olduğu söyleniyor. Daha önce MİT Başkanı'na yazmıştım. İstihbarat ile ilgili bir şey son seçimde ikinci parti olan partiye söylenip birinci partiye neden söylenmiyor diye sormuştum. Sayın MİT Başkanı da bana yazıp ilgileneceğini söyledi" dedi.

MİT BAŞKANI İBRAHİM KALIN'A SESLENDİ

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atanması için MİT'e talimat verildiğine ilişkin duyumlar aldığını öne süren Özel, "MİT'in içerisine Saray'dan birilerinin 'Bir şeyleri araştırın Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni de bu işlere karıştırın' diye bir yaklaşım olduğunu duymuş durumdayım. Bu konu hakkında Sayın MİT Başkanı'nın duyarlılık gösterip beni partimi ve tüm siyasi partileri bilgilendirmesini bekliyorum" diye konuştu.