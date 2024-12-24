Özgür Özel'den 'bağımsız Filistin' mesajı: Mücadelemizi sürdüreceğiz!
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Filistinli Öğrenciler Birliği Başkanı’nı makamında kabul etti. Özel, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devleti kurulana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki (TBMM) makamında Filistinli Öğrenciler Birliği Başkanı Yusuf Barakat ile Muhammed Hattab'ı kabul ettiğini duyurdu.
ÖZGÜR ÖZEL'DEN BAĞIMSIZ FİLİSTİN MESAJI!
Görüşme sonrası 'bağımsız Filistin' mesajı veren Özgür Özel, "1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devleti kurulana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.
Özel'in paylaşımı şu şekilde:
"Bugün TBMM'de ziyaretime gelen Filistinli Öğrenciler Birliği Başkanı Yusuf Barakat ile Muhammed Hattab tarafıma Filistin'in efsane lideri Yasser Arafat'ın kullandığı kefiyeyi hediye etti. Filistinli gençler adına verilen bu hediyeyi almaktan büyük gurur duyuyorum. 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devleti kurulana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz."