Özgür Özel'den 'bağımsız Filistin' mesajı: Mücadelemizi sürdüreceğiz!

24 Aralık 2024 19:41 - Güncelleme : 24 Aralık 2024 19:44

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Filistinli Öğrenciler Birliği Başkanı’nı makamında kabul etti. Özel, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devleti kurulana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.