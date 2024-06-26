Özgür Özel'den Bakan Işıkhan'a asgari ücret cevabı: Sokaklarda olacağız

26 Haziran 2024 13:35 - Güncelleme : 26 Haziran 2024 13:37

Asgari ücrete ara zam tartışmaları devam ederken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Işıkhan, asgari ücrete ara zam yapılmayacağını söyledi ve "Refah payı gündemimizde yok" dedi. Bakan Işıkhan'ın bu sözlerine CHP lideri Özgür Özel'den cevap gecikmedi.

"BİR MÜZAKERE KALMADIYSA YAPILACAK İŞ MÜCADELEDİR"

Gazetecilerin sorularını cevaplayan CHP lideri Özel, "Bugün asgari ücrete zam yapmayacaklarını açıkladılar. Asgari ücrete zam yapmayacak bir iktidarla bu alanda yapılacak bir müzakere kalmadıysa yapılacak iş mücadeledir" dedi.

"BİZİM SİYASETİMİZ EN DİRENÇLİ VE ETKİLİ SİYASETTİR'

30 Haziran'da Kocaeli'de yapılacak olan Büyük Emek Mitingi'nde iktidara asgari ücrete zam yapmama noktasındaki tavrına cevap vermek üzere sokaklarda olacaklarını belirten Özel, "Bizim MHP'den bir farkımız şu; biz sandıkta 'muhalefet edeceğiz' diye oy toplayıp, araya bir daha sandık girmeden 180 derece taraf değiştirecek bir anlayış bizde yok. Biz milletten kavga etmek için yetki almadık. Bizim siyasetimiz en dirençli ve etkili siyasettir” dedi.