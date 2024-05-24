Özgür Özel'den başıboş köpek sorunu hakkında açıklama: Çare uyutma değil 

24 May 2024 22:00 - Güncelleme : 24 May 2024 22:03

CHP lideri Özgür Özel, Adalet ve Kalkınma Partisi’nin sokak hayvanlarının 30 gün içinde sahiplenilmemesi halinde uyutulması konusundaki yasal düzenleme ile ilgili yasal düzenlemenin TBMM'ye geleceği yönündeki haberleri değerlendirdi.

Katıldığı bir televizyon programında konuşan Özel, çözümün 'uyutma' olmadığını, kısırlaştırmanın eksik yapıldığını iddia etti.

Özellikler koronavirüs döneminde sokak köpeklerinin kısırlaştırmasının yapılmadığını belirten Özel, "Çoktandır var ama koronavirüsten sonra ciddi şekilde var. Çünkü o sırada ürediler ve kısırlaştırmada yeterli çaba gösterilmediği anlaşılıyor. Gelinen noktada sabahları okula, servise, camiye gidene bir tehdit haline geldi. Bu bir sınıfsal sorun haline dönüşüyor. Arabası olmayan toplu taşıma kullanana veya korunaklı sitede oturmayana sorun, diğeri açısından değil gibi. Bu çok tehlikeli bir durum. Öncelikle sorunu görmek lazım" dedi.

"FON KURULSUN, KISIRLAŞTIRMA YAPILSIN"

2020 yılında Meclis'te sorun hakkında komisyon kurduklarını söyleyen CHP lideri, " Hayvan Hakları'nın Korunması Komisyonu raporu yayımlandı ve genel kurulda görüşüldü. Bu rapora baktığımızda 101. sayfasında Hayvan Hakları Fonu kurulacak yazıyor. Bu fonla etkin bir kısırlaştırma seferberliği ve yeterince barınak yapılacak.

Buna bütün partiler 'Evet' demiş, bunu 4 yıldır yapsaydık zaten bu durumda olmayacaktık. Çünkü biz yasamayız bu önerileri yapıyoruz ama yürütmenin bu konuda harekete geçmesi lazım. Bu fonu kurması lazım. Burada uyutma diye bir şey yok." diye konuştu.

Uyutma yönteminin tedavisi zor olan hayvanlara yapılmasının doğru olduğunu söyleyen Özel, "Bunların dışında uyutma yok. Bugün karşı karşıya olduğumuz durum şu: 'Ekonomik sorun var. Bunlara ayıracak paramız yok, kamu tasarruf edecek. Biz bu hayvanları öldüreceğiz.' Biz elimizi taşın altına koymaya hazırız. Bağış ayağını güçlendirmeye de hazırız." diyerek hükümete seslendi.

"KÖPEKLERİ UYUTMAK ÇARE DEĞİL"

AK Parti'nin önerisinin doğru olmadığını, uyutmanın yanlış bir tercih olduğunu söyleyen CHP lideri, "Bu iki uçlu bir sorun. Hayvan hakları savunucularının söyledikleri de doğru, bu konuda rahatsızlık duyanlar da haklı. Yaşamayan bilmiyor. Evden çıkıyor küçük çocuk, servise gidecek 15 tane köpek gelip saldırıyor, bu olmaz. Buna engel olmak lazım ama çare itlaf değil, uyutma değil. Bunu siyasete alet etmemek lazım. Partiler oturacağız ve anlaşacağız ama itlaf, uyutma noktasında anlaşmamız mümkün değil. Uzlaşma insancıl bir şeydir, böyle barbarca bir şeye gidemeyiz.

Böyle bir sorun yok diyemeyiz, böyle bir sorun var. Özellikle yoksullar, çocuklar ve yaşlılar için çok ciddi bir güvenlik tehdidi." diye konuştu.