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Özgür Özel'den çok konuşulacak çıkış! 'Kazanamazsak siyaseti bırakacağım'

Her mitinginde erken seçim çağrısı yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, siyaset gündeminde çok konuşulacak bir iddiayı ortaya attı. CHP'nin yapılacak ilk seçimde birinci parti çıkamazsa siyaseti bırakacağını söyleyen Özel, "Ben kaybedilmiş seçimin şarkısını bile terk etmek gerektiğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

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Özgür Özel'den çok konuşulacak çıkış! 'Kazanamazsak siyaseti bırakacağım'
KAYNAK:
Ekonomim
|
GİRİŞ:
29.07.2025
saat ikonu 11:21
|
GÜNCELLEME:
29.07.2025
saat ikonu 11:21

Genel Başkanı , çok konuşulacak iddialar ortaya attı. Siyaset gündemine ve parti içindeki çalışmlaraı hakkıında bilgi veren Özel, seçildiği Kurultay'da verdiği sözü anımsattı.

Özgür Özel'den çok konuşulacak çıkış! 'Kazanamazsak siyaseti bırakacağım'

Her fırsatta çağrısı yapan Özel, "Seçimlerde birinci parti olarak çıkamazsak o gece siyaseti bırakacağım. Ben kaybedilmiş seçimin şarkısını bile terk etmek gerektiğine inanıyorum. Nitekim yerel seçimlerde daha önce kullanılmış şarkıları geride bıraktık." ifadelerini kullandı.

Özel, yurttaşların beklentisinin "Yasaksız Türkiye, vizesiz Avrupa" olduğunu dile getirdi.

Özgür Özel'den çok konuşulacak çıkış! 'Kazanamazsak siyaseti bırakacağım'

"TOPLUM İNANMIYOR"

"Vatandaşın, 'CHP gelirse düzelir, Türkiye ’ne (AB) tam üye olur' diye düşünmesine önem vereceğiz" diyen Özel, 'ye yönelik operasyonlara ilişkin de konuştu.

Özel, gerçekleştirdikleri mitingler sonrası yapay zeka desteği ile analiz edilen anketler yaptırdıklarını belirterek şunları aktardı:

Özgür Özel'den çok konuşulacak çıkış! 'Kazanamazsak siyaseti bırakacağım'

"Bir kere toplumun yüzde 70’i, AK Parti’nin ve hükümetin oluşturmaya çalıştığı, 'Bunlar çaldılar' algısına inanmıyor. Oluşturulmaya çalışılan algıya karşı, 'Tencere dibin kara, seninki benden kara' gibisinden bir tutumu doğru bulmuyoruz. Vatandaşın şunu görmesini, anlamasını istiyoruz: Bunlar birbirini satmıyor, iftiraya teslim olmuyor, karşıladıkları krize dönük başarılı bir yönetim sergiliyor."

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#yerel seçim
#erken seçim
# Ekonomi
#Politika
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