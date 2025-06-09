Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tam destek: Kaya gibi arkalarındayız!

İşgalci İsrail ordusunun 'Madleen' gemisine düzenlediği baskınla ilgili konuşan CHP lideri Özgür Özel, "Hükümet ve Sayın Erdoğan ne kadar sert tutum gösterirse o kadar arkasındayım. Üzerlerine düşeni yapsınlar kaya gibi arkalarındayız" dedi.

İşgalci İsrail ordusu, Gazze'ye insani yardım taşımak üzere hareket eden ve içinde 12 insan hakları savunucusunun bulunduğu Madleen gemisine saldırdı. Özgürlük Filosu Koalisyonu, gemide bulunan gönüllülerin İsrail güçleri tarafından alıkonulduğunu bildirdi. İsrail ise aktivistlerin ülkelerine geri gönderileceğini açıkladı.

"HANGİ GİRİŞİMLERDE BULUNULDU"

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan CHP lideri Özgür Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Dışişleri Bakanlığının 2 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı hakkında hangi girişimlerde bulunduğunu bilmek istiyorum. Geminin konumu neresi, aktivistler ne durumda, bunlarla ilgili her şeyin yapılması gerektiğini, dünya kamuoyu önünde İsrail'e gözdağı veren, Filistin'le dayanışan bir tonda duymak istiyorum.

"KAYA GİBİ ARKALARINDAYIZ"

Hükümet ve Sayın Erdoğan ne kadar sert tutum gösterirse o kadar arkasındayım. Üzerlerine düşeni yapsınlar kaya gibi arkalarındayız. Bu ayıba ortak olurlarsa bu millet bunu bir kez daha affetmez"