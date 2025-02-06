Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'yeni bakanlık' önerisi: Adayını tarif etti

06 Şubat 2025 11:02 - Güncelleme : 06 Şubat 2025 11:08

CHP lideri Özgür Özel, 6 Şubat deprem felaketinin yıl dönümünde dikkat çeken bir öneride bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmedeki teklifini bir kez daha yineleyen Özel, yeni bir bakanlık kurulması için çağrı yapıp adayını da tarif etti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, 50 binden fazla insanın hayatını kaybettiği Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ikinci yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek yeni bir bakanlık kurulması önerisinde bulundu.

Asrın felaketi' olarak nitelendirilen depremlerden en çok etkilenen şehirlerden biri olan Adıyaman'a giderek burada anma yürüyüşü ve mevlit törenine katına CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sözcü TV'de katıldığı programda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

ERDOĞAN İLE GÖRÜŞMESİNİ ANLATTI

Depremlerin ardından ilk 24 saatin ve ilk 5-7 günün çok önemli olduğunu belirten Özgür Özel, deprem olmadan önce alınan tedbirlerin daha önemli olduğuna dikkat çekti. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmede kendisine önerdiği bir fikri tekrarlayan CHP lideri, şöyle konuştu:

YENİ BAKANLIK ÖNERİSİ