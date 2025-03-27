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 | Onur Kaya

Özgür Özel'den dikkat çeken aday çıkışı: Ekrem İmamoğlu olmazsa başkası çıkar

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk soruşturmasında tutuklanmasının ardından, partisinin cumhurbaşkanlığı seçimleri için izleyeceği yol haritasını açıkladı. CHP'nin adayının İmamoğlu olduğunu söyleyen Özel'in, "Resmi adaylığı mümkün olmazsa birisi çıkar aday. Kimin olduğunun önemi yok. Ekrem İmamoğlu adına bu seçimi kazanır" şeklindeki sözleri dikkat çekti. Özel'in bu açıklaması sosyal medyada 'Ekrem İmamoğlu'ndan 5 günde vazgeçti' yorumlarına yol açtı.

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Özgür Özel'den dikkat çeken aday çıkışı: Ekrem İmamoğlu olmazsa başkası çıkar
KAYNAK:
Sözcü
|
GİRİŞ:
27.03.2025
saat ikonu 12:47
|
GÜNCELLEME:
27.03.2025
saat ikonu 12:50

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan yolsuzluk soruşturması kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderilmesinin ardından başlayan yeni sürece ilişkin partisinin izleyeceği yol haritasını açıkladı.

İMAMOĞLU VE ERKEN SEÇİM İÇİN İMZA KAMPANYASI

Ekrem İmamoğlu’nun tutuksuz yargılanması ve erken seçim yapılması talebiyle imza kampanyası başlatacaklarını duyuran Özgür Özel, "Ekrem İmamoğlu’nu cumhurbaşkanı adayı belirleyen 15 milyon kişi ve 1 milyon 750 bin üyemiz bu sefer de devasa imza kampanyası için bayramla birlikte start alacak. Erken seçim talebinin güçlendirileceği bir kampanya başlatacağız bayramda." dedi.

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CHP lideri, Ramazan Bayramı'ndan sonra ise Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Mersin, Adana ve Trabzon'da büyük mitingler yapacaklarını söyledi.

"HAPİSTE OLSA DA BİZ ONUN ADINA SEÇİMİ KAZANIRIZ"

CHP'nin cumhurbaşkanı adayının Ekrem İmamoğlu olduğunu ve onun dışında bir alternatiflerinin olmadığını belirten Özgür Özel şöyle devam etti:

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"Ekrem İmamoğlu’nu adaylaştırmak için diploma iptaline bir dava açtık. Çok yakın zamanda sonuç alacağımızı düşünüyorum. Çünkü çok hukuk dışı bir şekilde iptal edildi. O durumda zaten adaylığının önünde bir engel kalmayacak. Ekrem İmamoğlu içeride de olsa dışarıda da olsa adayımız. Ekrem İmamoğlu hapiste yatar, kitabını okur, biz onun adına o seçimi kazanırız."

"İMAMOĞLU OLMAZSA BAŞKA ADAY ÇIKARIRIZ"

Ekrem İmamoğlu'nun adaylığını son güne kadar zorlayacaklarını vurgulayan Özel'in "Başka bir isim yok gündemimizde. Ama İmamoğlu’nun resmi adaylığı mümkün olmazsa birisi çıkar aday. İmamoğlu’nun yerine kimin olduğunun önemi yok. Ekrem İmamoğlu adına bu seçimi kazanır." dedi.

"5 GÜNDE VAZGEÇTİ"

Özgür Özel'in adaylıkla ilgili bu sözleri sosyal medyada gündem oldu. İmamoğlu için Saraçhane'de mücadele eden Özel'in tutuklama kararının çıkmasından 5 gün sonraki bu çıkışına 'Ekrem İmamoğlu'ndan çabuk vazgeçti' yorumları yapıldı.

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