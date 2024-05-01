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01 May 2024 17:58 - Güncelleme : 01 May 2024 18:03

Özgür Özel'den 'Erdoğan' telefonu: Eski başkanları tek tek aradı 

CHP lideri Özgür Özel'in yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapacağı görüşme öncesi partisinin eski genel başkanlarını arayarak görüş aldı. 

Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: TGRT Haber
Özgür Özel&#039;den &#039;Erdoğan&#039; telefonu: Eski başkanları tek tek aradı 

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yarın yapacağı görüşme öncesi dikkat çeken bir hamlede bulundu. 

Partisinin eski genel başkanları ile görüşme gerçekleştiren Özel, Hikmet Çetin, Altan Öymen, Murat Karayalçın ve Kemal Kılıçdaroğlu’nu telefonla aradı. 

Özgür Özel'den 'Erdoğan' telefonu: Eski başkanları tek tek aradı  - 1. Resim

ESKİ BAŞKANLARA 'ERDOĞAN' TELEFONU!  

Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapacağı görüşmesinin öncesinde eski genel başkanların da görüş ve önerilerini aldı. 

Özgür Özel'den 'Erdoğan' telefonu: Eski başkanları tek tek aradı  - 2. Resim

Özel, daha önce Erdoğan görüşmesine ilişkin MYK üyeleri, PM üyeleri, milletvekilleri, belediye başkanları ve il başkanlarının da görüşlerini almıştı. 

Kaynak: TGRT Haber
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