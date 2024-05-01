Özgür Özel'den 'Erdoğan' telefonu: Eski başkanları tek tek aradı 

01 May 2024 17:58 - Güncelleme : 01 May 2024 18:03

Yeni anayasa mesaisi başladı! Numan Kurtulmuş ile Özgür Özel bir araya geldi

Yeni anayasa mesaisi başladı! Numan Kurtulmuş ile Özgür Özel bir araya geldi

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan-Özgür Özel görüşmesinin tarihi belli oldu

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan-Özgür Özel görüşmesinin tarihi belli oldu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yarın yapacağı görüşme öncesi dikkat çeken bir hamlede bulundu.

Partisinin eski genel başkanları ile görüşme gerçekleştiren Özel, Hikmet Çetin, Altan Öymen, Murat Karayalçın ve Kemal Kılıçdaroğlu’nu telefonla aradı.

ESKİ BAŞKANLARA 'ERDOĞAN' TELEFONU!

Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapacağı görüşmesinin öncesinde eski genel başkanların da görüş ve önerilerini aldı.

Özel, daha önce Erdoğan görüşmesine ilişkin MYK üyeleri, PM üyeleri, milletvekilleri, belediye başkanları ve il başkanlarının da görüşlerini almıştı.