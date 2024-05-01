01 May 2024 17:58 - Güncelleme : 01 May 2024 18:03
Özgür Özel'den 'Erdoğan' telefonu: Eski başkanları tek tek aradı
CHP lideri Özgür Özel'in yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapacağı görüşme öncesi partisinin eski genel başkanlarını arayarak görüş aldı.
Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: TGRT Haber
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yarın yapacağı görüşme öncesi dikkat çeken bir hamlede bulundu.
Partisinin eski genel başkanları ile görüşme gerçekleştiren Özel, Hikmet Çetin, Altan Öymen, Murat Karayalçın ve Kemal Kılıçdaroğlu’nu telefonla aradı.
ESKİ BAŞKANLARA 'ERDOĞAN' TELEFONU!
Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapacağı görüşmesinin öncesinde eski genel başkanların da görüş ve önerilerini aldı.
Özel, daha önce Erdoğan görüşmesine ilişkin MYK üyeleri, PM üyeleri, milletvekilleri, belediye başkanları ve il başkanlarının da görüşlerini almıştı.
Kaynak: TGRT Haber