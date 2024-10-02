Özgür Özel'den Erdoğan'ın "İsrail'in Türkiye'ye saldıracak" sözleri sonrası ilk açıklama! CHP harekete geçiyor

02 Ekim 2024 00:47 - Güncelleme : 02 Ekim 2024 01:01

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail'in Türkiye'ye saldırı planı olduğuyla ilgili konuşan Özgür Özel, kapalı oturum yapılması için çağrıda bulundu. Bu konuda meclisin bilgilendirilmesi gerektiğini belirten Özel, Meclls Başkanı Numan Kurtulmuş'tan acil toplantıyı görüşmek için randevu isteyeceklerini belirtti.

CHP lideri Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Meclis'in yeni yasama yılı için yaptığı konuşmasındaki İsrail'in yeni hedefinin Türkiye olduğu sözleri üzerine yaptığı açıklamasında Meclis'e acil bilgilendirme yapılmasını istedi. Özel, "Ülkenin Cumhurbaşkanı çıkıp da Meclis'in kürsüsünde 'İsrail Türkiye'ye saldıracak.' diyorsa, bir kapalı oturma acilen ihtiyaç vardır. Gelecekler ve bu Meclis'i bilgilendirecekler." dedi. CHP olarak Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'tan randevu talep edeceklerini duyurdu.

KEMAL KILIÇDAROĞLU'NA CEVAP

Meclis'in açılışında CHP'li vekillerin Cumhurbaşkanı Erdoğan geldiğinde ayağa kalkmasına tepki gösteren CHP'nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Biz CHP'liler, yalnızca halk için ayağa kalkarız." sözlerinin sorulması üzerine Özel, "Bu açıklamanın cevap verecek bir kısmı var. Onun yeri bu yüce çatı değil. Parti içi bir meseleye burada cevap vermem, ama cevap verecek bir kısmı var. Onun belki bir gün vadeli alabilirsiniz yanıtını." dedi.

"CHP, gerçekten sadece halk için ayağa kalkar" diyen Özel partililerini böyle savundu:

"31 Mart seçimlerinden sonra, geçmişe şöyle bir baktınız da bir yerel seçimden sonra ilk miting ne zaman yapılmış diye, yıllarca mitingler yapılmazken, emekliler için ayağa kalktık biz Ankara'da, emekçiler için ayağa kalktık Gebze'de. Tarımdaki sorunları duyduk, Rize'de çay üreticileri için ayağa kalktık, Gaziantep'te fıstık üreticileri için, Hayrabolu'da buğday üreticileri için, Fındık üreticisi için Giresun'da ayağa kalktık. Manisa'da tarımın bütün sorunları için ayağa kalktık. Atanmayan öğretmenler için ayağa kalktık. Yani biz aslında halk için neredeyse yerel seçim zaferinden sonra hiç oturmadık."

ERDOĞAN'IN SÖZLERİ SONRASI ÇAĞRI: KAPALI OTURUM YAPILSIN

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gazze​'deki durumun vahametini geç kavradığını savunan Özel, "Ülkenin Cumhurbaşkanı çıkıp da Meclis'in kürsüsünde 'İsrail Türkiye'ye saldıracak.' diyorsa, bir kapalı oturma acilen ihtiyaç vardır. Gelecekler ve bu Meclis'i bilgilendirecekler. Biz de soracağız, biz de söyleyeceğiz. Bunun tutanakların 10 yıl açıklanamayacağı bir kapalı oturuma muhtaç olduğu konusu açık. Bu konuyu arkadaşlarımız çalışacaklar, gerekli temasları yapacaklar." diye konuştu.

CHP RANDEVU TALEP EDECEK

Kapalı oturumla ilgili Meclis Başkanı'ndan randevu talep edeceklerini söyleyen Özel, "Yani ülkenin Cumhurbaşkanı diyorsa ki 'İsrail yakında bize saldıracak.' Ne duruyoruz Meclis'i bilgilendirmek için? Milletin en meşru temsil organı burası. Bu çatının altında bu laf bu kadarla bırakılamaz." ifadesini kullandı.

Özel, şöyle devam etti:

"Ülkenin ana muhalefet lideri, Erdoğan'ın Meclis kürsüsünde kurduğu cümle kadar rahat cümleler kurmamalı, kurmayacak. Ama bir kapalı oturumda Erdoğan dilinin altındaki baklayı çıkaracak. Benim elimde istihbarat örgütüm yok. Benim elimde askeri istihbarat yok. Benim elimde çok farklı devletin olanakları yok. Bu olanakları olan hepimize gelecek, bunu anlatacak. Ben bunu bir siyasi polemik değil, meselenin ciddiyetine verdiğim önem ve meclis kürsünden söylenen bu söze atfettiğim öneme binaen söylüyorum. Bunu bir siyasi polemik alanı olarak değil, derhal üzerinde müzakere edilmesi gereken bir alan olarak değerlendiriyorum."

ÖZEL FİLİSTİN'E GİDECEK

Özel, Filistin ziyaretine ilişkin soru üzerine, "Özel uçak opsiyonunu da kullanarak gideceğiz. Dışişleri Bakanı 'Güvenliğinizi sağladığımız gün uçuşa izin vereceğiz.' dedi. Ayrıca biz Filistin'e, Ramallah'a bir sosyalist enternasyonal toplantısı tertip etmek için konuştuk. Bu konuyu da oraya gittiğimde görüşeceğim." dedi.

Soru üzerine, Cumhurbaşkanlığı makamına saygıdan bugün genel kurul salonunda ayağa kalktıklarını ifade eden Özel, "Biz makama saygıdan, gelirken, yeminine uygun bir konuşma bekleyerek ayağa kalktık. Konuşma bir siyasi parti lideri konuşmasıydı. Giderken kalkmadık. Seneye geldiğinde ekstra şartlar oluşmaz, bu Meclis'e bir saygısızlık olmaz, bir şey olmazsa ve seneye kadar seçim yapılmazsa yine ayağa kalkarız. Ondan sonraki senesi yok zaten. O zaman Sayın Erdoğan'ın grubu Cumhuriyet Halk Partili bir cumhurbaşkanına kalkacak, ama o cumhurbaşkanı o gün partisiyle bağını koruyor mu? Bence korumuyor olacak. Ama biz daha seçilmiş bir cumhurbaşkanı olacak." diye konuştu.