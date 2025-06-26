Özgür Özel'den erken seçim çağrısı! Sandık için tarih verdi

CHP lideri Özgür Özel, asgari ücrete ara zam yapılmasını talep etti. Ara zammı söke söke alacaklarını söyleyen Özgür Özel, teklif ettiği rakamı açıkladı. Masasına gelen son anketleri paylaşan Özel, erken seçim için de tarih verdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarının ardından partisi tarafından Büyükçekmece'de düzenlenen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine katıldı. Hükümeti erken seçime çağıran Özgür Özel asgari ücret için de rakam verdi.

SEÇİM ANKETLERİNDE SON DURUM

Masasına gelen son seçim anketlerinin sonuçlarını paylaşan Özgür Özel, "Bugün çıkan anketlerde kararsızlar dağıtılmadan AK Parti yüzde 30'un altında. CHP kararsızlar dağıtılmadan 4-4.5, dağıtılınca 6-7 puan ileride. CHP çok partili dönemde 1977'deki 41,5'lik puana en yakın durumda, yüzde 40'ın üstünde." ifadelerini kullandı.

ERKEN SEÇİM İÇİN TARİH VERDİ

CHP'nin cumhurbaşkanı adayının Ekrem İmamoğlu olduğunu belirtip hükümete erken seçim çağrısı yapan Özel, "Şimdi Erdoğan'a sesleniyorum, benim adayım belli. Sandığı istiyoruz. Oyumuz belli, oyun belli. 2 Kasım Pazar günü çık karşımıza, getir sandığı. Seni yüzde 29'la orada oturtmam. Cesaretin varsa hodri meydan. Getir sandığı." diye konuştu.

ASGARİ ÜCRET TEKLİFİNİ AÇIKLADI

Konuşmasında ekonomiye de değinip emekli maaşları ve asgari ücret için ara zam talebinde bulunan Özgür Özel, "CHP olarak asgari ücretle ilgili beklentimiz, talebimiz 30 bin 205 liradır. Bu ara zammı bir büyük mücadeleyle ya alacağız, ya bu milletin o zammı vermeyenleri yolladığını en kısa zamanda göreceğiz. Ara zam hakkımız, söke söke alırız." dedi.