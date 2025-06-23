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 | Onur Kaya

Özgür Özel'den hükümete çağrı: Asgari ücret ve emeklilere zam yapılmalı

CHP lideri Özgür Özel, partisinin Tekirdağ mitinginde hükümetin ekonomi politikalarına yönelik eleştirilerde bulundu. Ekonomik krizin bir türlü atlatılamadığını söyleyen Özgür Özel, artan hayat pahalılığına dikkat çekip asgari ücret ve emekli maaşına zam yapılması çağrısında bulundu.

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Özgür Özel'den hükümete çağrı: Asgari ücret ve emeklilere zam yapılmalı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
23.06.2025
saat ikonu 01:21
|
GÜNCELLEME:
23.06.2025
saat ikonu 01:43

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ​​​​​​​Tekirdağ'da partisince Cumhuriyet Meydanı'nda "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" sloganıyla düzenlenen mitinge katıldı. Tekirdağlılarla bir arada olmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyleyen Özgür Özel, hükümetin milletin derdiyle dertlenmediğini savundu.

Özgür Özel'den hükümete çağrı: Asgari ücret ve emeklilere zam yapılmalı

Tekirdağ'ın yeterli desteği alamadığını öne süren Özel, "Tekirdağ, geçen sene 2024 yılında tam 75 milyar lira vergi ödedi. Ama aynı yıl bu iktidar Tekirdağ'a sadece 17 milyar liralık ödenek ayırdı, 17 milyar liralık hizmet yaptı." dedi.

Özgür Özel'den hükümete çağrı: Asgari ücret ve emeklilere zam yapılmalı

HÜKÜMETİN EKONOMİ POLİTİKALARINA ELEŞTİRİ

Hükümetin, tarım ve hayvancılık politikalarını da eleştiren Özel, tarımda ve hayvancılıkta Türkiye'nin gerilediğini iddia etti.

Özel, Türkiye'nin geçmişte de ekonomik krizler atlattığını ama son ekonomik krizin bir türlü hükümetin ekonomi politikaları yüzünden atlatılamadığını ileri sürdü.

Özgür Özel'den hükümete çağrı: Asgari ücret ve emeklilere zam yapılmalı

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM ÇAĞRISI

Özel, mazotun litre fiyatının 50 liraya yükseldiğini, daha önce 445 litre mazot alınabilen asgari ücret ile bugün 390 lira mazot alınabildiğini dile getirdi.

Mazotta 5 günde 55 litre kayıp yaşandığını savunan Özel, "Ben 50 liralık mazot alıyorum, diyenlere bir haftadaki kaybı bir kez daha gösteririz. Memleketi bu hale getirenlere, çiftçileri bu hale getirenlere yazıklar olsun. Bunun hesabını hep beraber soracağız." ifadelerini kullandı. Özel, emeklilere ve asgari ücretli çalışanlara zam yapılması gerektiğini belirtti.

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"İMAMOĞLU CUMHURBAŞKANI OLACAK"

Erken seçim istediklerini yineleyen CHP lideri, tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun milletin takdiriyle cumhurbaşkanı olacağını söyledi.

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