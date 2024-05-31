Hükümete 'emekli maaşı' çağrısı! CHP lideri Özgür Özel rakam verdi

31 May 2024 09:14 - Güncelleme : 31 May 2024 09:21

Halk TV canlı yayınına katılan Özgür Özel'in açıklamalarından satır başları şöyle:

"AK Parti ile yaptığım görüşmelerin ana gündem maddesi ekonomik kriz, emeklilerin durumu, hayat pahalılığıydı.

Bahçeli ile de emeklilerin durumunu konuştum. O da hak verdi. Bu konuda herkesle görüşelim, bu sorunu çözelim. Emeklilere gerçekten bir şeyler yapmak lazım.

Seçim geçti, normal seçimin vakti 2028. Millet isterse erken seçim olur ama şu an seçim takviminde değiliz. Benim söylediğim bu sözle seçim kazanacak durumum yok.

"EMEKLİ MAAŞINI 17 BİN TL YAPIN"

Emekli 10 bin liraya mahkum bırakıldığında oradaki emekçinin hükümete tepkisi artar. Bugün 10 bin lirayı 17 bin lira yapın, en çok iktidara yara. Emeklilere zam yapılsa iktidar rahatlar. İşin vicdani tarafı var.

Bunu ilk kez söyleyeceğim. Emekli mitinginde sahnedeydim. Uzun bir kısmı alkışla kesildi. Mitinge gelenleri gördüm, evet yaşlıydılar ama çok yoksuldular.

İktidara gelince emeklilere öncelik vereceğiz. Emekli maaşı asgari ücretin altında olamaz. Yasal düzenleme şöyle olacak. Türkiye'de çalışanlar için asgari ücret düzenlemesi varsa emekliler de asgari ücretin altında kalamaz.

Erdoğan da seçime giderken emeklilere zam yapmak isterdi ama yapamadı. Çünkü para yok, Türkiye bir kriz içinde."

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