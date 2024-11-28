Özgür Özel'den kayyum tepkisi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi

28 Kasım 2024 14:32 - Güncelleme : 28 Kasım 2024 14:46

Son dakika haberi: CHP lideri Özgür Özel, İzmir Selçuk'ta gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bazı CHP'li belediyeler için alınan kayyum kararına tepki gösteren Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi. Özel, "Bu yapılan iş seni milletin gözünden düşürür" dedi.

CHP​ Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir Selçuk​'ta Meryem Ana Otoparkı'nın belediye yetkisinden alınmasına karşı başlayan eylemi ziyaret etti. Ziyaretinin ardından kameralar karşısına geçen Özgür Özel, gündeme ilişkin çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"YENDİĞİMİZDE KİBRE DE KAPILMAYIZ"

CHP'li belediyeler için alınan kayyum kararına tepki gösteren Özgür Özel, "Sayın Erdoğan​ seçimde bükemediği bileği başka yollarla yapmaya çalışıyor. Yıllarca seçim​ kaybettik, yenilmenin adabını da biliriz. Yendiğimizde kibre de kapılmayız. Ama siz kaybetmeyi bilmiyorsunuz. Kaybetmeyi bilmeyen bir daha kazanamaz" ifadelerini kullandı.

"EL KOYMAYACAKSIN, ENGEL OLMAYACAKSIN"

Hükümete seslenen Özgür Özel, "CHP niye kazanıyorsa bakacaksın, daha iyisini yapacaksın; el koymayacaksın, engel olmayacaksın. Biz buradan kazanılan parayı hayırlı işlere harcıyoruz, Selçuk'a hizmet ediyoruz. Gelmiş otopark mafyası gibi, 'Sıcak paraya ben dökeceğim' diyor. Bu mafyalıktır. Kanunsuz işlere onay vermeyin" diye konuştu.

"BU YAPILAN İŞ SENİ MİLLETİN GÖZÜNDEN DÜŞÜRÜR"

Özel konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Erdoğan siz 31 Mart akşamı milletin gönlümden düştünüz, bu yaptıklarınızla da gözünden düşüyorsunuz. Bu yapılan iş seni milletin gözünden düşürür. Kararı siz, mücadeleyi de biz vereceğiz. Direnişin arkasındayız"