Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu için dikkat çeken sözleri: Cesedimi çiğnemeniz lazım

29 Ağustos 2024 13:42 - Güncelleme : 29 Ağustos 2024 13:43

CHP lideri Özgür Özel, İzmir'deki bir sokak röportajında kullandığı ifadeler gerekçe gösterilerek tutuklanan Dilruba Kayserilioğlu'nu ziyaret etti. Dilruba'nın tutukluluğu baştan sona 'hukuksuzluk' olarak nitelendiren Özel, Türkiye’de herkesin inancının tam bir özgürlük içinde olması gerektiğini söyledi.

"TÜRKİYE ÖZGÜRLÜKLER ÜLKESİDİR"

CHP olarak bunun teminatı olduklarını aktaran Özel, "Herkesin meseleye böyle yaklaşması lazım. Kimin ne giyip ne giymeyeceğine o kişiden başka kimse karar veremez. Bu işe iki taraftan birden baskı uygulamaya çalışanlara diyoruz ki “İşinize bakın, haddinizi bilin.” Türkiye özgürlükler ülkesidir" ifadelerini kullandı.

"İDDİANAME SİNAN ATEŞ'İN KANINI ÖRTMEZ"

Kemal Kılıçdaroğlu’nun 3,5 yıl hapis ve siyasetten men edilmesi talep edilen davayla ilgili konuşan CHP lideri, "Kemal Bey'e karşı yapılan bu suç duyurusu MHP’nin vaktiyle kendi tükenmişliğinin, gündemden düşmüş olmanın, milletin gönlünden düşmüş olmanın, suç örgütleriyle anılıyor olmanın, evlatlarının kanını Ankara’da sokak ortasında bırakmış olmanın ayıbını, kusurunu örtmüş olmak için yaptıkları ve gönderdikleri yerde de kendi etkileri altında olan, atanmalarına vesile oldukları birtakım silahşorları tarafından yazılmış, kabul edilmiş iddianameler üzerinden kurdukları bir kurgudur. İddianame Sinan Ateş’in kanını örtmez" dedi.

"BU KADAR NET! HEPSİ HADDİNİ BİLSİN!"

"Bir önceki genel başkanımızı hapse atmak için mevcut genel başkanın cesedini çiğnemeniz lazım. Hodri meydan!" diyerek davaya çok sert tepki gösteren Özel, "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu yargılayacaklarsa, sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu o sanık sandalyesinde, orada oturur mu, bence oturmamalı hiçbirinin hakkı yok, onun oturması gereken yere gidip ben oturacağım. Bu kadar net! Hepsi haddini bilsin! CHP'nin hangi genel başkanını korkuttunuz da, hangi genel başkanını sindirdiniz de bir önceki genel başkanını sindireceksiniz" diye konuştu.