Özgür Özel'den kırmızı kart eleştirilerine ilk cevap: 'Hafife alıyorlar ama...'
CHP lideri Özgür Özel'in dün Mersin'de saat vererek kamuoyunu beklenti içine soktuğu büyük sürpriz, iktidara çıkardığı 'kırmızı kart' oldu. Söz konusu açıklama parti içinde de hayal kırıklığına yol açarken, Özgür Özel kırmızı kart eleştirilerine ilk kez cevap verdi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, dün Mersin'de katılacağı toplu açılış etkinliği öncesi "Saat 15.00'te büyük bir sürpriz yapacağız" açıklamasıyla büyük heyecan uyandırdı. Açılışta konuşma yapan Özgür Özel merakla beklenen sürprizini açıkladı. Özel, başta ekonomi olmak üzere politikalarını eleştirdiği AK Parti iktidarına 'kırmızı kart' göstererek vatandaşlara da aynı çağrıyı yaptı.
KIRMIZI KART ÇAĞRISINA TEPKİ YAĞDI
Ancak Özgür Özel'in beklenti içine soktuğu büyük sürprizi hayal kırıklığına yol açtı. Başta CHP seçmeni olmak üzere 'kırmızı kart' çağrısına kamuoyundan tepki geldi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de "Günün siyasi fıkrası bu kadar. CHP Genel Başkanı yine topu taca atmış" paylaşımı yaptı.
ÖZGÜR ÖZEL'DEN ELEŞTİRİLERE CEVAP
CHP liderinin söz konusu açıklamaları parti içinde de tartışmaları beraberinde getirirken, Özgür Özel eleştirilere cevap verdi.
"HAFİFE ALIYORLAR AMA..."
Gazeteci Şaban Sevinç, sosyal medya hesabı üzerinden CHP lideri Özgür Özel ile yaptığı görüşmeyi duyurdu. Özel'in 'kırmızı kart' çağrısının ardında yatan stratejiyi paylaşan Sevinç’in aktardığına göre CHP lideri eleştirilere şu sözlerle cevap verdi:
"Bütün emeklilere birer kırmızı kart dağıtacağız. Bu eylemi dalga dalga yayacağız. Birileri bunu hafife alıyor ama 2025’te sandığı getirmek için kampanya başlattık. Bütün mitinglerin ana teması kırmızı kart olacak. Dağıtacağımız kırmızı kartların arka yüzünde de Erdoğan öncesi ve sonrası emekli maaşının alım gücü kıyaslaması yer alacak."