Son dakika | Özgür Özel'den memur ve emekli maaşı açıklaması: Cezasını Cumhur İttifakı çekecek

03 Temmuz 2024 11:42 - Güncelleme : 03 Temmuz 2024 11:53

Son dakika | Altı aylık enflasyon farkı netleşti! Memur ve memur emeklisi ile SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranı belli oldu

Son dakika | Altı aylık enflasyon farkı netleşti! Memur ve memur emeklisi ile SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranı belli oldu

CHP lideri Özgür Özel, erken seçim tartışmaları ve enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından belli olan memur ve emekli maaşlarıyla ilgili konuştu.

Vatandaşın gündemi neyse kendi gündeminin de o olacağının altını çizen CHP lideri Özel, "31 Mart seçim sonuçlarını gerekçe yapıp hadi seçim demeyeceğim ama millet isterse ne yapalım? Sadece vatandaşa kemer sıktırtan tedbirler alınıyor" dedi. Asgari ücrete de zam yapılması gerektiğini belirten Özel, "Eğer sen asgari ücrete zam vermezsen, geçim olmazsa seçim olur diyoruz" dedi.

Gazetecilerin sorularını cevaplayan CHP lideri Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Erken seçimle ilgili sayın Cumhurbaşkanının yaptığı teknik değerlendirme doğrudur. Seçimlerin yenilenmesi ya kendi kararıyla olur, o durumda bir daha aday olamıyor, ya da Mecliste 360 milletvekilinin kararıyla olur. Bu durumda son bir kez aday olabiliyor. Bu ne zaman olsun derseniz bizce yarın karar alalım, 2 ay sonra hemen seçim olsun. Ama kendisinin yaptığı teknik değerlendirme ne kadar isabetliyse siyasi değerlendirmesi de o kadar isabetsiz. Seçim yok diye asgari ücrete zam yok, en düşük emekli maaşı 10 bin lira... Şimdi 'Bu maaşla 6 ay daha geçinsinler' diyorlar.

Hadi 17 bin lira sen al bakalım, hesabını buna göre yap. Böyle hesap olmaz! AK Partili olsun, MHP'li olsun bütün seçmenler, emekliler, asgari ücretliler, çiftçiler, esnaf perişan durumda. Seçim dönemi parayı bol bol dağıtıp sonra 4 sene milleti ızdırap çektirmenin nasıl savunulabilir bir tarafı var?

Sen asgari ücrete zam vermezsen, geçim olmazsa seçim olur diyoruz. Meydandaki emekliler, işçiler erken seçim diye bağırıyorlar. Çünkü seçim yok diye siz onları geçinemez halde bıraktınız. Kendisiyle yaptığım görüşmede de bunları söyledim. Milletin sıkıntılarına bir nebze çare olabilecek adımlar atılırsa ben 'Hadi seçim' demeyeceğim. Ama millet isterse ne yapalım? Her şeyin sorumlusu sensen bu konularda vatandaşın sesini duyman lazım. Sizin memleketten, Rize'den bağırdılar 'Geçinemiyoruz' diye.

Tayyip Bey'i üzmeyen istatistik kurumunun verilerine göre bile asgari ücret şu ana kadar 3 bin 850 lira erimiş durumda. Yarın itibaren düşecek diyorlar. Sanki petrol, altın, maden bulundu da düşecek. Geçen sene bu sıralarda öyle bir saçmaladınız ki aylık enflasyon çok yüksekti, bu ay yine enflasyon yüksek ama baz etkisiyle gelecek aydan itibaren biraz düşüş görülecek. Bununla vatandaşı kandırmaya çalışıyorlar. Baz etkisini kaz etkisi gibi anlatmaya çalışıyorlar.

"BUNUN CEZASINI DA CEREMESİNİ DE SİYASETEN CUMHUR İTTİFAKI ÇEKECEK"

Buradan şunu söyleyelim. Enflasyon artı olduğu müddetçe hayat pahalılığı artıyor demektir. Fiyatların düşmesi için eksi enflasyon lazım. Siz yüzde 12'lerdeki enflasyonu sırf tüketici güven endeksi artsın, piyasada para bolarsın diye olmadık saçmalıklarla yüzde 80'lere kadar getirdiniz. Bugün Türkiye AK Parti'nin kıl payı da olsa bir seçim daha kazanması için yaptığı kötülüğün bedelini ödüyor. Yoksuldan alıp zengine verdiniz ve bugün o bedeli ödüyoruz. Gerçek tedbirler yerine suya sabuna dokunmayan, sadece vatandaşa kemer sıktırtan tedbirler alınıyor. Bunun cezasını da ceremesini de siyaseten Cumhur İttifakı çekecek."