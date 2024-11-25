Özgür Özel'den öğretmenlere milletvekili maaşı vaadi! 'Türkiye'ye söz veriyoruz'

CHP​ Genel Başkanı Özgür Özel, 24 Kasım Öğretmenler Günü sebebiyle CHP Genel Merkezi'nde düzenlenen "Öğretmenler Günü Buluşması" programında öğretmenlere vaadini açıkladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin iktidara gelmesi durumunda öğretmen maaşlarını milletvekili maaşlarıyla eşitleyene kadar milletvekillerine zam yapılmayacağını duyurdu.

Özel, yaptığı konuşmada öğretmenlik mesleğinin karşı karşıya kaldığı zorluklara dikkat çekerek, şunları söyledi:

" Buradan bütün Türkiye'ye söz veriyoruz. Öğretmen maaşı milletvekili maaşını yakalayana kadar hiçbir milletvekili zam almayacak. Söz veriyorum. Sonrasında milletvekillerimiz maaşlarına zam yapmak isterlerse, öğretmen maaşlarına zam yapacaklar. Bu düzelene kadar CHP iktidarında arkadaşlarımız sabit maaşla bekleyecekler. Bunu öğretmenler, buradan iktidarımız geldiğinde hatırlatsın diye ve o maaşa öğretmenler kavuşsun diye canlı yayında bir söz olarak kaydediyorum.

1 milyon öğretmen atanma bekliyor. 20 bin atama yapacakları belliydi ve beklentinin 5'te biriydi zaten. Yani dün yaptıkları atamalar beklentinin 5'te birini karşılayan ve atanmak için bekleyenlerin sadece 50'de birinin atandığı bir günü yaşadık ve bunu müjde diye anlattılar. Bu yüzden karşı karşıya olduğumuz durum, öğretmenlik mesleği tarihte ve dünya tarihinde uğradığı en büyük saldırıyla karşı karşıya."