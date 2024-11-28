Özgür Özel'den 'otopark' tepkisi: CHP'nin parasına çökülüyor!

28 Kasım 2024 20:48 - Güncelleme : 28 Kasım 2024 20:49

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Meryemana Evi’nin otopark işletmesinin Selçuk Belediyesi’nin yetkisinden alınmasına sert tepki gösterdi. Özel, otoparktan elde edilen gelirin, 600 çalışanı bulunan Selçuk Belediyesi'nin gelirlerinin %60’ını oluşturduğunu belirtti. Konuyla ilgili açıklamasında, "Asıl yapılması gereken hizmetler yerine CHP'nin gelirine el koyarak Selçuk Belediyesi'nin hizmet vermesini ve maaş ödemesini engellemeye çalışıyorlar. Bugün çalışanlar, 'Meryemana Evi’ne dokunma, ekmeğime zarar verme' diyerek bu duruma karşı çıkıyor" dedi.

CHP​ Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir​ ziyaretleri kapsamında Selçuk​'ta belediye çalışanıyla bir araya geldi. Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel’in öncülüğünde, belediyeden alınan otopark işletmesine tepki göstermek amacıyla Meryemana Evi'ne giden yolda toplanan ekibe destek verdi. Gazetecilere açıklama yapan Özel, CHP’li belediyelerin kadınlar, çocuklar ve dezavantajlı gruplar için yürüttüğü çalışmalara vurgu yaparak, bu projelerin halkın takdirini kazandığını ifade etti.

'OTOPARK' TEPKİSİ: CHP'NİN PARASINA ÇÖKÜYORLAR!

Meryemana Evi'ndeki otoparkın protokolünün uzatılmadığını hatırlatan Özel, "İnsanlar Selçuk'un öz değeri, Selçuk'u Selçuk yapan Efes ve Meryemana Evi'ne geliyor. Buradaki otoparka el koydular, bu otopark 54 yıldır işletildiği için önemli de gelir getiriyor. Bu otoparktan gelen gelir, 600 çalışanı olan Selçuk Belediyesinin gelirlerinin yüzde 60'ı. Esas yapması gereken işleri yapmak yerine CHP'nin parasına çöküyor ki Selçuk Belediyesi hizmet yapamasın, maaş ödeyemesin. Bugün emekçilerin 'Meryemana Evi'ne dokunma, ekmeğimle oynama' dediği budur." dedi.

Özel, "Yıllarca seçim kaybettikleri için yenilmenin adabını bildiklerini, kazandıklarında onurlarıyla ve kimseyi rencide etmeden işlerine baktıklarını" ifade etti.

"BU PARAYLA SELÇUK'A HİZMET GİDİYOR"

Seçimleri kazanmalarının ardından kibir içinde olmadıklarını belirten Özel, "Ama siz kaybetmeyi bilmiyorsunuz, kaybetmeyi bilmeyen bir daha kazanamaz. Kaybedince de millete saygılı olacaksın, engel olmayacaksın ve el koymayacaksın. Burada yapılan iş, kanunsuz, hukuksuz bir el atmadır. Ya biz burayı işletiyoruz ve para kazanıyoruz. Kazanılan bu parayla Selçuk'a hizmet ediyoruz. 600 işçi oradan aldıkları parayla Selçuk'a hizmet ediyor, hayırlı işlere harcıyoruz. Kursaktan ekmek geçiyor." diye konuştu.