Özgür Özel'e şok üstüne şok! Depremzedeler pankart açıp, yuhaladı: "Bugüne kadar neredeydin?"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıldönümü öncesi çeşitli temaslarda bulunmak üzere Hatay'a gitti.
Belediye ziyareti sonrası Özgür Özel ve yaklaşık 30 araçlık konvoyu ile Antakya ilçesinde bulunan deprem mezarlığına geçti. Özel, mezarlık ziyaretinin hemen ardından Cilvegözü Sınır Kapısı önünde gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Basın açıklaması dönüşü CHP lideri Özel, hiç beklemediği bir tepkiyle karşı karşıya kaldı.
Ellerinde ‘Enkazdan daha ağır olan depremden bu güne CHP’nin yokluğudur’ ve ‘Depremde belediyede muhatap bulamaz iken siz neredeydiniz’ yazılı pankartlarla Özel'in olduğu yere gelen vatandaşlar, tepkilerini dile getirdi.
Öte yandan bugün Adıyaman'a da giden CHP lideri Özgür Özel, beklediği ilgiliyi göremedi. Özel'in halka hitap programına vatandaşlar ilgi göstermedi.