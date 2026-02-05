Menü Kapat
Editor
 Baran Aksoy

Özgür Özel'e şok üstüne şok! Depremzedeler pankart açıp, yuhaladı: "Bugüne kadar neredeydin?"

Hatay'da 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde çeşitli ziyaretlerde bulunan CHP lideri Özgür Özel, depremzede vatandaşların tepkisiyle karşılaştı. ‘Bugüne kadar neredeydin?’ yazılı pankart açan depremzede vatandaşlar, Özel'i yuhalayarak tepki gösterdi.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
05.02.2026
saat ikonu 15:55
|
GÜNCELLEME:
05.02.2026
saat ikonu 15:58

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıldönümü öncesi çeşitli temaslarda bulunmak üzere Hatay'a gitti.

Özgür Özel'e şok üstüne şok! Depremzedeler pankart açıp, yuhaladı: "Bugüne kadar neredeydin?"

Belediye ziyareti sonrası Özgür Özel ve yaklaşık 30 araçlık konvoyu ile Antakya ilçesinde bulunan deprem mezarlığına geçti. Özel, mezarlık ziyaretinin hemen ardından Cilvegözü Sınır Kapısı önünde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Özgür Özel'e şok üstüne şok! Depremzedeler pankart açıp, yuhaladı: "Bugüne kadar neredeydin?"

ÖZEL NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI

Basın açıklaması dönüşü CHP lideri Özel, hiç beklemediği bir tepkiyle karşı karşıya kaldı.

Özgür Özel'e şok üstüne şok! Depremzedeler pankart açıp, yuhaladı: "Bugüne kadar neredeydin?"

"MUHATAP BULAMAZ İKEN SİZ NEREDEYDİNİZ?"

Ellerinde ‘Enkazdan daha ağır olan depremden bu güne CHP’nin yokluğudur’ ve ‘Depremde belediyede muhatap bulamaz iken siz neredeydiniz’ yazılı pankartlarla Özel'in olduğu yere gelen vatandaşlar, tepkilerini dile getirdi.

Özgür Özel'e şok üstüne şok! Depremzedeler pankart açıp, yuhaladı: "Bugüne kadar neredeydin?"

ÖZEL'E ŞOK ÜSTÜNE ŞOK

Öte yandan bugün Adıyaman'a da giden CHP lideri Özgür Özel, beklediği ilgiliyi göremedi. Özel'in halka hitap programına vatandaşlar ilgi göstermedi.

Özgür Özel'e şok üstüne şok! Depremzedeler pankart açıp, yuhaladı: "Bugüne kadar neredeydin?"
ETİKETLER
#Politika
