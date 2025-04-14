Özgür Özel'in B planı A planına dönüştü! Şamil Tayyar'dan dikkat çeken sözler

CHP’de, Ekrem İmamoğlu’nun yargı süreci ve olası siyasi yasağı nedeniyle cumhurbaşkanlığı adaylığı ihtimalinin zayıflaması sonrası partinin ne yapacağı merak ediliyor. Gazeteci-yazar Şamil Tayyar, bu gelişmelerin ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in kendi liderlik yolunu inşa etmeye başladığını öne sürdü. Tayyar’a göre Özel’in “B planı”, artık doğrudan “A planına” dönüşmüş durumda.

Gazeteci-yazar Şamil Tayyar, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in siyasetteki pozisyonunu ve olası stratejik hamlelerini değerlendirdi. TGRT Haber'de Medya Kritik programında konuşan Tayyar, Özel’in İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tahliye edilmeyeceğini ve siyasi olarak devre dışı kalacağını öngördüğünü, bu nedenle yeni bir hazırlık içinde olduğunu iddia etti.

"B PLANI MANSUR YAVAŞ DEĞİL, KENDİ YOLUNU ÇİZİYOR"

Tayyar, “Özgür Özel, İmamoğlu'nun oyun dışı kaldığı ihtimalinden hareketle hazırlık yapıyor. B planı olarak Mansur Yavaş görünmüyor, Özel adeta kendi yolunu inşa ediyor” ifadelerini kullandı. Bu sürecin yalnızca bir alternatif plan değil, doğrudan bir liderlik inşası olduğuna dikkat çeken Tayyar, “Özgür Özel’in B planı, A planına dönüşmüş durumda” diyerek CHP’deki güç denklemine işaret etti.

"ÖZEL ERDOĞAN'I TAKLİT EDİYOR"

Tayyar ayrıca Özel’in siyasi çizgisini Cumhurbaşkanı Erdoğan’a benzeterek, “Özel, Erdoğan’ı taklit ediyor” değerlendirmesinde bulundu. Bu yorum, CHP’de liderlik arayışının yalnızca isimler üzerinden değil, tarz ve strateji üzerinden de şekillendiğine dair dikkat çeken bir iddia olarak öne çıktı.