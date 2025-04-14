Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Politika
Avatar
Editor
 | Banu İriç

Özgür Özel'in B planı A planına dönüştü! Şamil Tayyar'dan dikkat çeken sözler

CHP’de, Ekrem İmamoğlu’nun yargı süreci ve olası siyasi yasağı nedeniyle cumhurbaşkanlığı adaylığı ihtimalinin zayıflaması sonrası partinin ne yapacağı merak ediliyor. Gazeteci-yazar Şamil Tayyar, bu gelişmelerin ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in kendi liderlik yolunu inşa etmeye başladığını öne sürdü. Tayyar’a göre Özel’in “B planı”, artık doğrudan “A planına” dönüşmüş durumda.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Banu Iriç
|
GİRİŞ:
14.04.2025
saat ikonu 23:12
|
GÜNCELLEME:
14.04.2025
saat ikonu 23:12

Gazeteci-yazar Şamil Tayyar, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in siyasetteki pozisyonunu ve olası stratejik hamlelerini değerlendirdi. TGRT Haber'de Medya Kritik programında konuşan Tayyar, Özel’in İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tahliye edilmeyeceğini ve siyasi olarak devre dışı kalacağını öngördüğünü, bu nedenle yeni bir hazırlık içinde olduğunu iddia etti.

Özgür Özel'in B planı A planına dönüştü! Şamil Tayyar'dan dikkat çeken sözler

"B PLANI MANSUR YAVAŞ DEĞİL, KENDİ YOLUNU ÇİZİYOR"

Tayyar, “Özgür Özel, İmamoğlu'nun oyun dışı kaldığı ihtimalinden hareketle hazırlık yapıyor. B planı olarak Mansur Yavaş görünmüyor, Özel adeta kendi yolunu inşa ediyor” ifadelerini kullandı. Bu sürecin yalnızca bir alternatif plan değil, doğrudan bir liderlik inşası olduğuna dikkat çeken Tayyar, “Özgür Özel’in B planı, A planına dönüşmüş durumda” diyerek CHP’deki güç denklemine işaret etti.

"ÖZEL ERDOĞAN'I TAKLİT EDİYOR"

Tayyar ayrıca Özel’in siyasi çizgisini Cumhurbaşkanı Erdoğan’a benzeterek, “Özel, Erdoğan’ı taklit ediyor” değerlendirmesinde bulundu. Bu yorum, CHP’de liderlik arayışının yalnızca isimler üzerinden değil, tarz ve strateji üzerinden de şekillendiğine dair dikkat çeken bir iddia olarak öne çıktı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İBB'de yolsuzluk iddiası araştırılamadı: AK Parti'nin teklifi CHP oylarıyla reddedildi
ETİKETLER
#Politika
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.