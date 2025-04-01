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 | Onur Kaya

Özgür Özel'in boykot çağrısına çarpıcı yorum! Vites yükseltme sebebini açıkladı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından Saraçhane eylemlerini başlatan CHP lideri Özgür Özel, operasyonlara karşı sessiz kaldığı ve hükümete yakın olduğu gerekçesiyle bazı firmalara boykot çağrısı yaptı. Tutuklamalara gösterdiği tepkinin dozunu daha da yükselterek Türkiye genelinde 'tüketim boykotu' çağrısında bulunan Özgür Özel'in bu hamleleriyle ilgili çarpıcı bir yorum geldi. Gazeteci Hasan Basri Akdemir, TGRT Haber'de yaptığı açıklamada Özgür Özel'in vites yükseltmesinin altında yatan sebebi açıkladı. Boykot ve linç kampanyasının 'faşizm'e doğru gittiğini söyleyen Akdemir, Özel'in kurultaydaki şaibe iddialarını ortadan kaldırarak koltuğunu korumaya çalıştığını belirtti.

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KAYNAK:
Onur Kaya
|
GİRİŞ:
01.04.2025
saat ikonu 22:48
|
GÜNCELLEME:
01.04.2025
saat ikonu 23:46

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da tutuklandığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarının ardından Saraçhane'de protesto eylemleri başlatan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, operasyonlara tepki gösterip boykot listesi açıkladı. Birçok firmanın ismini veren Özgür Özel, protestonun dozunu artırarak 2 Nisan Çarşamba günü Türkiye'nin dört bir yanında 'tüketim boykotu' çağrısı yaptı. Özel'in tartışmalara neden olan hamlelerine ilişkin dikkat çeken bir yorum geldi.

TGRT Haber'de yayımlanan Taksim Meydanı programında konuşan gazeteci Hasan Basri Akdemir, Özgür Özel'in vites yükseltmesinin sebebine ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı. Özel'i kurultay korkusu sardığını savunan Akdemir'in açıklamalarından satır başları şöyle:

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"ÖZGÜR ÖZEL KURULTAY KARARINDAN SONRA DEĞİŞTİ"

Boykot işi anlayabileceğimiz noktadan anlayamayacağımız bir noktaya evrildi. Sayın Özgür Özel'in süreci yönetişini burada övmüştüm. Gençleri Saraçhane etrafında tutuşu, belli bir noktada polisle arasına girişi, Özgür Çelik'in İstanbul Valisi Davut Gül ile kurduğu ilişki. Ama ondan sonra bir şey oldu. CHP olağanüstü kurultay kararı aldı ve sonra sosyal medyada kulisler ortaya atılmaya başlandı.

"BU İŞ FAŞİZME DOĞRU GİDİYOR"

Özgür Özel'in vites artırdığını, dozu artırdığını gördük. Haksızlığa uğradıklarını düşünerek 'Bize operasyon çekiliyor, bu operasyona destek verenlere karşı boykot uyguluyoruz, izlemiyoruz. Onlara reklam veren firmalardan alışveriş yapmıyoruz' diyor. Hadi tamam, anladıklarım var, anlamadıklarım var 'kafe' gibi ama 'Destek vermeyen sanatçılara belediyeler salon vermesin, bize yakın olanlar onların işine son versin' falan. Ya bu iş faşizme doğru gidiyor. Ama sebepsiz yere gitmiyor. Kademe kademe gidince bunun siyasi altyapısı var.

KURULTAY KORKUSU İDDİASI

CHP liderinin kurultay korkusu nedeniyle vites artırdığını dile getiren Hasan Basri Akdemir, "Özgür Özel partisinin kurultayı üzerindeki şaibeleri ortadan kaldırmayı düşündüğü bir kurultayda neden korkuyor? Neden çekiniyor? Neden vites yükseltiyor? Başka ne sebebi olabilir?" diye konuştu.

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"SES ÇIKARMAYANI LİNÇ EDİYORLAR"

Yaşananlara karşı bir şey yapmayan ve ses çıkarmayanların linç edildiğini kaydeden Akdemir sözlerine şöyle devam etti:

"Sen neden hiçbir şey yapmıyorsun' diyerek linç ediyorlar. Bu psikolojiyi anlayamıyorum. Bu iş sadece sosyal medya tepkisi olsa, orada zaten herkes delirdi, onun için saçmalıyorlar diyeceğim. Bakıyorum listeye, genel başkan açıklıyor. Yani sağcıların kahvesi, solcuların kahvesi gibi 2025 model sağcıların kafesi solcuların kafesi oluşturup siyasal kutuplaşmayı toplumsal kutuplaşma zeminine indirmeye çalışıyor.

"KUTUPLAŞTIRMA İKLİMİ ERDOĞAN'A YARAR"

Özgür Özel'e bu aşırı kutuplaştırma stratejisi kısa vadede kazandırır ama bu kutuplaşma iklimi orta ve uzun vadede Türkiye'de CHP'ye kaybettirir. Özgür Özel yaptığı için tutmaz demiyorum, Türkiye sosyolojisine uygun değil. 2010 referandumundaki gibi yüzde 58'e yüzde 42 olur, Tayyip Erdoğan'ın lehine olur."

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