Özgür Özel'in ikili temaslarından rahatsız olanlar... İsmail Kapan'dan dikkat çeken sözler 

07 May 2024 22:26 - Güncelleme : 07 May 2024 22:33

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmenin ardından bugün de partilerinin grup toplantısı öncesi MHP lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti.

Görüşme sonrası iki lider açıklama yapmazken TGRT Haber canlı yayınında konuşan Türkiye Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Dr. İsmail Kapan, CHP liderinin görüşmelerinden bazı çevrelerin rahatsız olduğunu iddia etti.

"KILIÇDAROĞLU VE İMAMOĞLU..."

Görüşmelerden sonra Özgür Özel'in ön plana çıkmış olmasından dolayı Ekrem İmamoğlu'nun hoşlanmadığını belirten Kapan şunları söyledi:

Bugünkü görüşme ile ilgili pek bir şey duymadık ama Kemal Kılıçdaroğlu'nun önceki görüşme ile ilgili rahatsızlığını belli etti. Kılıçdaroğlu ve onun gibi düşünenler, yakın duranlar görüşmeleri hazmedemiyor. Diğer taraftan Ekrem İmamoğlu'nun görüşmeler sonrasında ikinci plana düşmesi sebebiyle ziyaretlerden hoşlanmadığı görülüyor.

Kapan 'ülkücü camianın' ise Özel-Bahçeli görüşmesinden rahatsız olmadığını söyledi.